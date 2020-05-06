Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.

с чего всё началось

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Общество Обязательный масочный режим ввели в Брянской области "C 7 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования: на улицах, на всех объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях", - говорится в документе. 25

Общество Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции. 213

Общество 78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки. 438

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 775

Общество Министр культуры России заразилась коронавирусом Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. 693

Здоровье В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.

Политика Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных В рамках германо-российского межправительственного проекта "Советские и германские военнопленные и интернированные времен Второй мировой войны" российской стороне впервые передано 20 тысяч цифровых копий документов о советских военнопленных из Федерального архива Германии.

Общество Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения. 52

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 458

Здоровье В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. 35

Происшествия В Новосибирской области поймали почти 100 нарушителей самоизоляции «В период с 1 по 5 мая проверено более 3300 водителей, въехавших на территорию региона, проведено свыше 4 тысяч бесед с гражданами о необходимости соблюдения ограничительных мер, выявлено 9 нарушителей режима самоизоляции», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД. 9

Здоровье Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции» Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно. 10

Политика Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа "Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро. 284

Киберспорт Стали известны майские новинки Xbox Game Pass для консолей и ПК В Xbox Game Pass для ПК по подписке Ultimate в мае станут доступны Endless Legend, Final Fantasy IX и Halo Master Chief Collection: Halo 2. Они сменят в каталоге Imperator: Rome, Rise of the Tomb Raider, The Banner Saga, West of Loathing и Wolfenstein II: The New Colossus.

Космос Virgin Galactic и NASA создадут сверхзвуковой пассажирский самолет О возможности скоростных пассажирских перелетов говорил и Илон Маск, руководитель SpaceX, рассказывая о перспективах применения космического корабля Starship, прототип которого сейчас проходит испытания в Техасе. 13

Политика Путин попросил Минтруда поддержать работников соцучреждений Президент РФ Владимир Путин попросил министра труда Антона Котякова обратить внимание на меры по поддержке работников соцучреждений и проконтролировать их исполнение.