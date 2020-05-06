Коронавирус
Lenta.ruПредсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
Читать в источнике
Оценить319
с чего всё началось
Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.Известиявчера в 14:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Технологии
О чем говорят многократные мутации в геноме SARS-CoV-2
Специалисты проанализировали появление геномного разнообразия в SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, путем скрининга геномов более чем 7500 образцов вируса от инфицированных пациентов по всему миру.
Ридус 07:55
Политика
Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу
План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников
Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников.
3DNews 04:09
Политика
Стрельников уволен с поста зампреда правительства Саратовской области
Алексей Стрельников освобожден от должности заместителя председателя правительства Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:04
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Общество
В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории
Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.
Известия 06:16
Общество
От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
Интерфакс 06:19
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Общество
Депутаты Госсовета Удмуртии опубликовали доходы за 2019 год
Депутаты Госсовета Удмуртии опубликовали свои доходы за 2019 год.
ИА Удмуртия 07:55
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Общество
Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке
Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке – одном из крупнейших городов Приморского края, где складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса.
Вести ФМ 01:32
Авто
Так вот зачем в машинах Tesla будет использоваться салонная камера. Позже компания добавит возможность проведения видеоконференций
Позже компания рассказала, что камера пригодится, когда эти электромобили начнут использовать в сервисах такси, чтобы в случае какого-либо происшествия можно было восстановить события.
iXBT.com 07:33
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Футбол
Возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая
Ожидалось, что сезон возобновится 15 мая. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом.
ODDS.ru 05:32
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Наука
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
РИА Новости 05:26
Экономика
«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»
Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге.
Ведомости вчера в 17:00
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском 01:05
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом
Напомним, что Россия 3 мая обошла Францию по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом - тогда во Франции насчитывалось 130 979 заболевших.
RuNews24.ru 05:54
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31