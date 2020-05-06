Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.

с чего всё началось

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Технологии О чем говорят многократные мутации в геноме SARS-CoV-2 Специалисты проанализировали появление геномного разнообразия в SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19, путем скрининга геномов более чем 7500 образцов вируса от инфицированных пациентов по всему миру.

Политика Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он. 527

Общество В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ 27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. 569

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 455

Экономика Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости». 44

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy S20 продаются гораздо хуже предшественников Как сообщается, по объёму продаж в первые недели после релиза смартфоны Galaxy S20 не смогли догнать своих предшественников. 4

Общество В Еврокомиссии заявили о глубочайшей рецессии в истории Евросоюз вступил в глубочайшую рецессию из-за пандемии коронавируса со спадом 7,4%. Об этом 6 мая заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне.

Общество От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). 69

Фигурное катание Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.

Общество Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке Ограничения на въезд и выезд вводятся в Находке – одном из крупнейших городов Приморского края, где складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса. 74

Авто Так вот зачем в машинах Tesla будет использоваться салонная камера. Позже компания добавит возможность проведения видеоконференций Позже компания рассказала, что камера пригодится, когда эти электромобили начнут использовать в сервисах такси, чтобы в случае какого-либо происшествия можно было восстановить события.

Футбол Возобновление чемпионата Германии отложено до 22 мая Ожидалось, что сезон возобновится 15 мая. По последним данным, в мире зарегистрировано 3 740 583 случая заражения коронавирусом.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС. 44

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 956

Экономика «Растратить ФНБ за два года было бы неправильно» Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге. 2

Единоборства Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге. 2

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции. 1