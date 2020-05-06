Не та "пятерка" На вечер 5 мая Россия занимает седьмую строчку в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом.

с чего всё началось

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это в разговоре с «Известиями» предсказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Общество В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. 189

Общество В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19 За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.

Происшествия Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, экипаж воздушного лайнера подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту через час после вылета из столицы. 121

Происшествия Реконструкция театра в Челябинске переросла в уголовное дело. Один из подозреваемых уже за решеткой Прокуратура Челябинской области требует возбудить уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, допущенного при реконструкции театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске.

Здоровье 350 медиков отказались работать в Калининградской области В Калининградской области почти 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с коронавирусом. 6,9K

Шоу-бизнес Певица Граймс объяснила необычное имя сына от Илона Маска Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) назвали своего сына X Æ A-12. Граймс расшифровала имя в Twitter.

Общество Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило полторы тысячи В Краснодарском крае новых пациентов оказалось вновь 97. Общее число заболевших на Кубани превысило полторы тысячи - 1534 человека.

Общество Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа. 156

Общество Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.

Общество В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.

Здоровье Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен Как сообщил Юрий Шуршуков, с завтрашнего дня главный врач психоневрологической больницы будет снят со своей должности Такие люди, которые при нехватке средств ничего не делают, должны быть уволены. 22

Общество В России запретили «наливайки» в жилых домах С 5 мая в России вступает в силу закон о запрете на продажу алкогольной продукции в помещениях многоквартирных домов. 2K

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 59

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.

Политика Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.