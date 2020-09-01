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Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
РИА Новости23:03
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Телеканал 360°

Аналитики предсказали рост инфляции для России в сентябре

Телеканал 360°02:57
Газета.Ru

Эксперты предсказали рост цен в сентябре в России

Газета.Ru01:30
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

РИА Новости23:03
News.ru

Аналитики прогнозируют годовую инфляцию к концу 2020 года до 3,7%

News.ru00:03
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Lenta.ru23:42
Российская газета

Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре

Российская газета01:30
Наша версия

«Аэрофлот» использует пандемию для расправы с конкурентами

Наша версиявчера в 10:30

Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
РИА Новости03:09
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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У участников хора Свято-Андреевского храма выявлен коронавирус

У шести коронавирусная инфекция выявлена активно, по результатам лабораторных обследований, контактных в семейных очагах, очагах инфекции по месту работы, при профилактическом обследовании.
Вести Калининград03:55

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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