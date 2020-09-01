Предсказан рост цен в России в сентябре
Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.В источнике
С чего всё началось
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре
Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в России в сентябре на уровне 3,6%, к концу года она ускорится до 3,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
РИА Новости23:03
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