Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Эксперты прогнозируют годовую инфляцию в России в сентябре на уровне 3,6%, к концу года она ускорится до 3,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
РИА Новости23:03
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Аналитики предсказали рост инфляции для России в сентябре

Телеканал 360°02:57
Газета.Ru

Эксперты предсказали рост цен в сентябре в России

Газета.Ru01:30
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

РИА Новости23:03
Национальная служба новостей

Аналитики дали прогноз по росту цен в сентябре

Национальная служба новостей01:59
News.ru

Аналитики прогнозируют годовую инфляцию к концу 2020 года до 3,7%

News.ru00:03
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Lenta.ru23:42
Российская газета

Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре

Российская газета01:30

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
11

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
63

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
496

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
3K