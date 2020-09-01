Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
РИА Новости23:03
Подробнее о событии
News.ru

Аналитики прогнозируют годовую инфляцию к концу 2020 года до 3,7%

News.ru00:03
Телеканал 360°

Аналитики предсказали рост инфляции для России в сентябре

Телеканал 360°02:57
Газета.Ru

Эксперты предсказали рост цен в сентябре в России

Газета.Ru01:30
Российская газета

Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре

Российская газета01:30
Аргументы и Факты

Эксперты рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Аргументы и Факты03:50
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Lenta.ru23:42
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

РИА Новости23:03

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
19

Мишустин поручил проверить обоснованность тарифов ЖКХ в Забайкалье

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил ФАС, Минстрою и Минфину России проверить обоснованность тарифного регулирования ЖКХ в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Республике Бурятия.
Чита.Ру02:31
4

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
1K

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
352

Тройное ДТП произошло в Солнечном

Тройное ДТП произошло в Солнечном В микрорайоне Солнечный столкнулись два легковых автомобиля и "ГАЗель", есть пострадавшие, сообщается в группе Томской поисков-спасательной службы в социальной сети "ВКонтакте".
Tomsk.Ru05:07

УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
Экономика сегоднявчера в 03:13
21

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
461