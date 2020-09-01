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Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом - некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
РИА Новости23:03
Подробнее о событии
Профиль

Аналитики оценили риски роста цен в России в сентябре

Профиль01:18
ФедералПресс

Аналитики предсказали, как вырастут цены в сентябре

ФедералПресс01:12
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

РИА Новости23:03
News.ru

Аналитики прогнозируют годовую инфляцию к концу 2020 года до 3,7%

News.ru00:03
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Lenta.ru23:42
Газета Кемерова

Эксперты рассказали о росте цен в России в сентябре

Газета Кемерова00:59
Ulpressa

РБК: В Ульяновской области резко выросли цены на апельсины

Ulpressa30 августа в 09:21

В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
В России утверждены новые правила охоты
RT на русскомвчера в 13:31
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфаксвчера в 07:02
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Артюхов уволил главу дорожного департамента после поездки по Ямалу

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов после автомобильной поездки по региону отправил в отставку руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, сообщает окружной оперативный штаб.
РИА Новости01:13

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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