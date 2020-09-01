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Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре, предсказав, что она будет на уровне 3,6 процента, а к концу года ускорится до 3,7 процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

Большинство аналитиков не ждет в сентябре заметных колебаний цен по сравнению с августом — некоторые даже допускают дефляцию, при этом из-за низких значений прошлого года инфляция в сентябре, по разным оценкам, будет находиться в диапазоне 3,4-3,8%. Основным фактором, который окажет сдерживающее влияние на инфляцию в начале осени, будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
РИА Новости23:03
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Телеканал 360°

Аналитики предсказали рост инфляции для России в сентябре

Телеканал 360°02:57
Наша версия

«Аэрофлот» использует пандемию для расправы с конкурентами

Наша версиявчера в 10:30
Российская газета

Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре

Российская газета01:30
News.ru

Аналитики прогнозируют годовую инфляцию к концу 2020 года до 3,7%

News.ru00:03
Lenta.ru

Предсказан рост цен в России в сентябре

Lenta.ru23:42
РИА Новости

Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре

РИА Новости23:03
Газета.Ru

Эксперты предсказали рост цен в сентябре в России

Газета.Ru01:30

Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области, заявил, что жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, пора направлять энергию в созидательное русло.
Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло
РИА Новости03:47
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.
Известиявчера в 07:41
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Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
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