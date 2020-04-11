Общество

Lenta.ruLenta.ruПредсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России

Предсказан рост числа дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах в России. Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский заявил, что это случится после окончания режима самоизоляции.
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Барщевский предрекает увеличение числа разводов и банкротств после коронавируса

Вести.Ru14:50

Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Интерфакс14:56

Число дел о разводах и банкротствах вырастет после изоляции – Барщевский

REGNUM14:54

Барщевский заявил о росте числа разводов и банкротств из-за самоизоляции

Профиль17:13

Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России

Lenta.ru14:42

Барщевский считает, что число дел о разводах и банкротствах вырастет после самоизоляции

ТАСС14:11

На ПМЮФ рассказали, к наплыву каких исков готовиться после пандемии

Право.ру14:08
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Политика

США готовят санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

США может ввести санкции против стран, оказывающихся забирать своих граждан во время пандемии.
Деловое.ТВ 03:33
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
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Общество

Полиция работает на всех въездах в Москву

Наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву и контролируют передвижение транспорта, сообщили в ГУ МВД 11 апреля.
Известия 08:22
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Футбол

«Челси» собирается продать Канте

90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт вчера в 12:40
Общество

В Подмосковье вводится режим электронных пропусков с 15 апреля

В Подмосковье с 15 апреля вводится режим электронных пропусков, необходимых для поездок на общественном или личном транспорте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.
Rambler News Service 14:14
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Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК 10:09
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева попросила хоккеиста связаться с ней

Газета.Ru 18:50
Здоровье

В Приморье развернут стационарные инфекционные госпитали

На базе приморских больниц во Владивостоке, Уссурийске и Находке в случае ухудшения эпидемиологической обстановки развернут инфекционные госпитали, где в общей сложности будет около 950 коек для больных с COVID-19.
Российская газета 09 апреля в 03:56
Общество

В Москве ограничена работа большинства предприятий и организаций

"Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", – говорится в указе.
Москва 24 вчера в 13:15
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Футбол

Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты

Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок окончания пандемии коронавируса

При самом оптимистичном варианте развития событий эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится не раньше июня.
Профиль 11:35
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Политика

Путин призвал не сваливать все проблемы на коронавирус

В ходе общения со специалистами Владимир Путин предостерёг чиновников от соблазна свалить все проблемы во всех отраслях производства, в том числе космической, на проблемы, обусловленные эпидемией коронавируса.
Deita.ru вчера в 21:15
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ вчера в 07:15
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Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM вчера в 05:00
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Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
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Армия и оружие

Два фрегата ЧФ возвращаются из Средиземного моря в Севастополь

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" возвращаются в Севастополь из Средиземного моря.
ИА Крыминформ 09 апреля в 02:58
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
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Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
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Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников.
Страна Советов on-line 13:24
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
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Авто

Новый Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод

Автомобиль получил также систему полного привода.
Rusargument 04:48
Происшествия

Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска

Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
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Происшествия

В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин

Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
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Авто

Haval объявила о запуске производства Haval H5 для России

Китайский автогигант Haval официально объявил о начале выпуска обновленного внедорожника Haval Н5, который будут собирать в Тульской области.
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
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Полиция Нидерландов задержала в международном аэропорту "Схипхол" вооруженного мужчину.
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Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

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Песков допустил длительный мировой кризис после пандемии коронавируса

Дмитрий Песков не исключил длительного мирового кризиса после пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 09:48
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Михаил Барщевский
Российский политик
Полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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