Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом.
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