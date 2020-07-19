Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.

с чего всё началось

Я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров и по возможности все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом.

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Общество В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 14

Здоровье Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19 Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства. 1

Политика The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом. 307

Общество Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.

Происшествия Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.

Здоровье Мясников опроверг слухи о вреде кофе Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. 55

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 7,3K

Здоровье Продолжительность жизни увеличивает потребление растительного белка Продолжительность жизни может быть увеличена, если заменить животный белок растительным, сообщает ToDay News Ufa. 11

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 1,7K

Общество TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. 8

Происшествия Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар. 2

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 364

Наука Новый материал помог получить водород из загрязненной воды Исследователи из Томского политехнического университета вместе с коллегами из Чехии придумали новый двумерный материал, который позволяет получать водород из загрязненной и соленой воды под действием солнечного света.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 102