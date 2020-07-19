Коронавирус
ToDay News UfaПредсказан срок действия вакцины от коронавируса
Скорее всего, россиянам придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет. Об этом сообщает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.ТАСС00:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 17 июля в 00:35
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Футбол
Урал — Химки 0:3 (2-й тайм)
Екатеринбургский «Урал» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках полуфинала Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.
Нева Спорт 06:00
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на этой неделе во второй раз стали родителями. 38-летняя актриса держала в тайне свою беременность.
Дни24 03:11
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Культура
Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая
РИА Новости 17 июля в 23:31
Экономика
Акции малайзийского производителя латексных перчаток выросли на 1000%
Капитализация трех производителей латексных перчаток из Малайзии с начала 2020 г. выросла в общей сложности на $26 млрд, сообщает Bloomberg.
Ведомости 06:57
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол
Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги
Vprognoze.ru 02:13
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Общество
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 16 июля в 15:15
Футбол
«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
«Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале турнира лондонский клуб отпраздновал победу над «Манчестер Сити».
Vprognoze.ru вчера в 21:52
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Авто
«Известия» назвали самые ожидаемые новинки на российском авторынке
Несмотря на «коронавирусный» кризис, российские автопроизводители продолжают работать «не покладая рук», чтобы уже скоро порадовать нас очередной порцией новинок.
Автоновости дня 06:30
Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Армия и оружие
В США испытали ракету, превышающую скорость звука в 17 раз
Новая ракета смогла в 17 раз превысить скорость звука.
Популярная механика 17 июля в 11:57