Общество

РамблерРамблерПредсказана дата запуска «Северного потока-2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».
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Эксперт рассказал, когда заработает «Северный поток — 2»

News.ruвчера в 22:03

Как уберечь от санкций «Северный поток - 2»? Эксперт предложил международный вариант спасения

Царьградвчера в 22:27

Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока — 2»

Невские Новостивчера в 22:20

Предсказана дата запуска «Северного потока-2»

Рамблер01:33

Предсказана судьба «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:07

Эксперт предсказал судьбу «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 20:36
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
5,8K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 17:51
27
Происшествия

На Донбассе уничтожен командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил».
Rusvesna.su 01:27
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Армия и оружие

Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры

Иранские танкеры предлагается конфисковывать при дозаправке в портах третьих стран.
Московский Комсомолец вчера в 18:54
Музыка

Little Big названы фаворитами Евровидения-2020

Smolnarod.ru вчера в 07:14
80
Происшествия

После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru вчера в 09:41
141
Общество

Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей

Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
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Происшествия

В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой

Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тысячи квадратных метров, во время тушения обрушилась кровля на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 02:03
Политика

Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
РИА Новости вчера в 16:18
508
Общество

В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы

Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Спорт

Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.
РБК 01:41
Культура

Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»

Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
7
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 19 мая в 03:38
1,7K
Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.
РИА Новости 01:47
14
Общество

Cтали известны сферы, в которых вырастет число вакансий «на удаленке»

Из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
Газета.Ru 01:33
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Футбол

Игрок «Арсенала» сообщил, что сезон в Англии возобновится 20 июня

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос заявил, что сезон АПЛ, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с 20 июня.
Матч ТВ вчера в 19:46
Транспорт

Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
83
Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
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Происшествия

Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево

Lenta.ru вчера в 17:12
14
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
575
Общество

В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России

Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 09:25
1,6K
Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
2
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета вчера в 14:19
35
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Происшествия

В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников

REGNUM вчера в 22:14
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Политика

В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru вчера в 17:10
490
Общество

Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Кино

Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню

Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
11
Кино

Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru вчера в 13:01
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