Общество
РамблерПредсказана дата запуска «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».
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Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.
Lenta.ru вчера в 17:51
Происшествия
На Донбассе уничтожен командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил».
Rusvesna.su 01:27
Армия и оружие
Вооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры
Иранские танкеры предлагается конфисковывать при дозаправке в портах третьих стран.
Московский Комсомолец вчера в 18:54
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru вчера в 07:14
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru вчера в 09:41
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Происшествия
В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой
Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тысячи квадратных метров, во время тушения обрушилась кровля на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 02:03
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почета постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
В Минобороны «остро обсуждают» дату проведения парада Победы
Представители ветеранских организаций, обратившиеся к Владимиру Путину с предложением перенести парад Победы 9 мая в связи с эпидемией, сразу называли 24 июня в качестве одной из возможных дат.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.
РБК 01:41
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 19 мая в 03:38
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.
РИА Новости 01:47
Общество
Cтали известны сферы, в которых вырастет число вакансий «на удаленке»
Из-за ситуации с пандемией коронавируса в скором времени ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы.
Газета.Ru 01:33
Футбол
Игрок «Арсенала» сообщил, что сезон в Англии возобновится 20 июня
Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос заявил, что сезон АПЛ, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен с 20 июня.
Матч ТВ вчера в 19:46
Транспорт
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Происшествия
Замминистра авиации СССР назвал причину крушения Superjet в Шереметьево
Lenta.ru вчера в 17:12
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Общество
В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России
Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 09:25
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета вчера в 14:19
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников
REGNUM вчера в 22:14
Политика
В Госдуму внесли проект о ввозе дефицитных санкционных товаров
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и еще один сенатор Сергей Кисляк, который ранее был чрезвычайным и полномочным послом РФ в США, внесли в Госдуму законопроект о возможности отмены контрсанкций для импорта той продукции, аналоги которой не производят в России.
Газета.Ru вчера в 17:10
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Кино
Sony снимет новый фильм Marvel про некую героиню
Sony запустит новый фильм Marvel про новую героиню, о чем сообщает Variety.
Газета DAILY вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru вчера в 13:01