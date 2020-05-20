Общество
РамблерПредсказана дата запуска «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».
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с чего всё началось
Две новости, касающиеся российского газового проекта «Северный поток», пришли практически одновременно. Одна хорошая для России: немецкий энергетический регулятор освободил действующий проект «Северный поток» (СП) на 20 лет от действия Газовой директивы ЕС.Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Общество
В мире коронавирусом заразились почти 5 млн человек
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире было выявлено 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса.
REGNUM 00:06
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
Прокурор Токио уйдет в отставку из-за игры в маджонг
По данным телеканала NHK, руководитель токийской прокуратуры Хирому Курокава покинет свой пост после скандала с игрой в азартные игры в период действия режима ЧС, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 19:45
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:22
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
Полученные от Китая маски в Польше признали не соответствующими требованиям
Варшава, 19 мая 2020, 14:46 — REGNUM Маски из Китая, доставленные в Польшу крупнейшим самолетом мира, не соответствуют нормам безопасности, сообщает популярный польский портал развлекательной направленности onet.pl.
REGNUM 19 мая в 07:46
Футбол
Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на продление контракта с московским клубом.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:22
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
МИД Украины назвал языком вражды заявление российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Lenta.ru 01:59
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату.
Агентство Москва 00:10
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за «бездарность и тупость»
Live24 вчера в 13:50
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Энергетика
Мировые цены на нефть поднялись вверх
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель.
Газета.Ru 02:20
Общество
Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Древние курганы вятичей нашли археологи в ТиНАО
Археологи нашли в ТиНАО четыре погребальных земляных сооружения, которые датируются серединой XII — началом XIII столетия.
Вечерняя Москва 00:35
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Происшествия
Глава администрации Азова арестован по делу о превышении полномочий
Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Коммерсантъ вчера в 18:27
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34