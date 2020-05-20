Две новости, касающиеся российского газового проекта «Северный поток», пришли практически одновременно. Одна хорошая для России: немецкий энергетический регулятор освободил действующий проект «Северный поток» (СП) на 20 лет от действия Газовой директивы ЕС.

с чего всё началось

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».

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