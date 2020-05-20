Общество
РамблерПредсказана дата запуска «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».
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с чего всё началось
Две новости, касающиеся российского газового проекта «Северный поток», пришли практически одновременно. Одна хорошая для России: немецкий энергетический регулятор освободил действующий проект «Северный поток» (СП) на 20 лет от действия Газовой директивы ЕС.Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Шоу-бизнес
Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»
StarHit.ru 19 мая в 14:00
Общество
В России 21 мая объявлено о 8849 новых случаях заражения коронавирусом
Утром 21 мая федеральный оперативный штаб сообщил о 8849 новых заболевших. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 317554.
Страницы Воронежской культуры 03:41
Авто
GMC Hummer EV получил съемную крышу
Видео-тизер, выпущенный GMC в прошлом месяце, показал возрожденный Hummer со стеклянным верхом, а это, в свою очередь, подтверждает слухи о том, что внедорожника будет иметь съемные панели крыши, как у Jeep Wrangler или Gladiator.
32CARS.ru 03:46
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
В Татарстане выявили 71 новый случай коронавируса
45 новых случаев выявлено в Казани, 17 — в Набережных Челнах, по два — в Апастовском и Арском, Пестречинском районах, по одному — в Балтасинском, Высокогорском и Нижнекамском Всего на территории Татарстана число зараженных коронавирусом достигло 2,5 тыс. Умерли девять человек.
Коммерсантъ Казань 03:45
Общество
В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных
Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 03:37
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте университета Джонса Хопкинса.
Афиша Daily 02:45
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Футбол
Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог перейти в ЦСКА
Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма, ранее выступавший за "Тоттенхэм", рассказал, что мог оказаться в ЦСКА.
Sport.ru 03:59
Общество
Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска
Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
Общество
Москвичей ждет самый холодный день мая
Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Политика
Спецслужбы Ирака задержали возможного главаря «Исламского государства»
Спецслужбы Ирака объявили о задержании одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), передает телеканал Al Sumaria.
МИР 24 01:11
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 03:25
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
REGNUM 03:47
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
Общество
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
В России пик эпидемии COVID-19, вероятно, уже пройден.
Моя Москва.онлайн 01:05