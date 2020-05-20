Общество

РамблерРамблерПредсказана дата запуска «Северного потока-2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».
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с чего всё началось

«Северный поток-2» не удалось отстоять в Европейском суде: оценка экспертов

Две новости, касающиеся российского газового проекта «Северный поток», пришли практически одновременно. Одна хорошая для России: немецкий энергетический регулятор освободил действующий проект «Северный поток» (СП) на 20 лет от действия Газовой директивы ЕС.
Московский Комсомолецвчера в 13:20

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Предсказана судьба «Северного потока-2»

Piter.tv03:48

Предсказана судьба «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 21:07

Как уберечь от санкций «Северный поток - 2»? Эксперт предложил международный вариант спасения

Царьградвчера в 22:27

Эксперт спрогнозировал судьбу «Северного потока — 2»

Невские Новостивчера в 22:20

Эксперт рассказал, когда заработает «Северный поток — 2»

News.ruвчера в 22:03

Предсказана дата запуска «Северного потока-2»

Рамблер01:33

Эксперт предсказал судьбу «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 20:36
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Шоу-бизнес

Екатерина Волкова: «Дочь попала в проект на общих основаниях»

StarHit.ru 19 мая в 14:00
4
Общество

В России 21 мая объявлено о 8849 новых случаях заражения коронавирусом

Утром 21 мая федеральный оперативный штаб сообщил о 8849 новых заболевших. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 317554.
Страницы Воронежской культуры 03:41
Авто

GMC Hummer EV получил съемную крышу

Видео-тизер, выпущенный GMC в прошлом месяце, показал возрожденный Hummer со стеклянным верхом, а это, в свою очередь, подтверждает слухи о том, что внедорожника будет иметь съемные панели крыши, как у Jeep Wrangler или Gladiator.
32CARS.ru 03:46
Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
193
Общество

В Татарстане выявили 71 новый случай коронавируса

45 новых случаев выявлено в Казани, 17 — в Набережных Челнах, по два — в Апастовском и Арском, Пестречинском районах, по одному — в Балтасинском, Высокогорском и Нижнекамском Всего на территории Татарстана число зараженных коронавирусом достигло 2,5 тыс. Умерли девять человек.
Коммерсантъ Казань 03:45
Общество

В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных

Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 03:37
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте университета Джонса Хопкинса.
Афиша Daily 02:45
131
Шоу-бизнес

Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной и мужа-фотографа

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Футбол

Бывший хавбек «Тоттенхэма» рассказал, что мог перейти в ЦСКА

Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма, ранее выступавший за "Тоттенхэм", рассказал, что мог оказаться в ЦСКА.
Sport.ru 03:59
Общество

Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска

Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
1,8K
Общество

Москвичей ждет самый холодный день мая

Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41
397
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
4
Общество

Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело

Вечерний курьер 01:55
26
Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1K
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
13
Политика

Спецслужбы Ирака задержали возможного главаря «Исламского государства»

Спецслужбы Ирака объявили о задержании одного из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), передает телеканал Al Sumaria.
МИР 24 01:11
1
Происшествия

СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка

Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
1
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
5,8K
Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
14
Общество

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 03:25
184
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 03:59
21
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
2K
Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
91
Общество

Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
733
Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
1,2K
Происшествия

На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
REGNUM 03:47
890
Политика

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
16
Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:58
723
Общество

Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

В России пик эпидемии COVID-19, вероятно, уже пройден.
Моя Москва.онлайн 01:05
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