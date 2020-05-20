Общество
РамблерПредсказана дата запуска «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя ситуацию, заявил, что Германия изначально была заинтересована в запуске российского газопровода, а вот, например, от Польши, стоит ожидать судебных исков, что затормозит завершение строительства «Северного потока-2».
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Две новости, касающиеся российского газового проекта «Северный поток», пришли практически одновременно. Одна хорошая для России: немецкий энергетический регулятор освободил действующий проект «Северный поток» (СП) на 20 лет от действия Газовой директивы ЕС.Московский Комсомолецвчера в 13:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество
Минздрав: Все стимулирующие выплаты врачам были сделаны к 15 мая
Все стимулирующие выплаты врачам за работу с зараженными коронавирусом пациентами были сделаны к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-1".
Российская газета 14:33
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Политика
Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), сообщают американские СМИ.
Интерфакс 13:07
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Здоровье
Секрет похудения Петра Порошенко раскрыт
Журналисты «Страна.ua» раскрыли секрет экс-президента Украины Петра Порошенко, информация размещена на сайте издания.
Live24 12:29
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Происшествия
Главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику по коронавирусу
В четверг, 21 мая в Нижегородской области стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сергачской ЦРБ Татьяны Кулуевой.
Kursk.com 12:35
Наука
Ученые составили первую карту «зеленого снега» Антарктиды
Микроскопически водоросли, которые придают антарктическому снегу зеленый цвет, ученые назвали новой экосистемой, так как на их рост влияет не только повышение температуры в регионе, но также и экскременты птиц и морских млекопитающих.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Экономика
Экс-министр финансов США Полсон сказал, что угрожает доллару
Опасность для доллара, сказал Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне глава Института Полсона.
Evo-rus.com 13:56
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика
«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей
«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
Путешествия
Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня
Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Ведомости вчера в 15:23
Политика
Порошенко заявил, что материалы о его диалоге с Байденом сфабрикованы
Накануне главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов и Канады Владимир Васильев заявил, что запись переговоров Порошенко и Байдена за 2015–2016 годы связана с президентскими выборами в США.
Экономика сегодня вчера в 11:35
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.
РИА Новости 11:55
Экономика
«Дочки» системообразующих компаний смогут получить льготные кредиты
На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30%, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников.
Коммерсантъ 14:34
Общество
Какие периоды стажа больше не войдут в пенсию
В Пенсионном фонде России рассказали, какие периоды больше не войдут в пенсионный стаж.
МонаВиста 13:07
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru 05:22
Экономика
Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию
Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США.
Ведомости 07:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru вчера в 08:22
Киберспорт
Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam
Microsoft объявила дату выхода Sea of Thieves в Steam — 3 июня.
Игромания.ру 11:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
REGNUM 05:46
Общество
В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения.
Lenta.ru 14:26
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor 10:14
Здоровье
В Самарской области не снижается заболеваемость коронавирусом
Как сообщила главный санитарный врач региона Светлана Архипова, заболеваемость коронавирусом в области не снижается.
Неслухи.рф 08:02