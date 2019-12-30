Общество

Lenta.ruLenta.ruПредсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Ученые Университета Гронингена и Утрехтского университета в Нидерландах предсказали, что Северо-Атлантическое течение, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима, в ближайшие сто лет с определенной вероятностью изменит свое направление, что может вызвать катастрофические последствия для Европы.
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Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru17:27

Ученые спрогнозировали сильное похолодание в Европе

Москва 2411:39

Европе предрекли климатическую катастрофу

РЕН ТВ10:19

Учёные прогнозируют резкое похолодание в Европе

News.ru10:17

Ученые предсказали Европе климатическую катастрофу

Московский Комсомолец09:55

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новости09:35

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ru07:14
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Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
РБК 16:43
Футбол

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты»

«Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.
Soccer.ru 14:20
Религия

В РПЦ разъяснили изменение правил крещения детей

Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион рассказал, для чего в правила крещения детей были внесены изменения, а также разъяснил отдельные моменты этого нововведения.
Московский Комсомолец 15:39
Наука

Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода

Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
N+1 11:08
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Футбол

«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Sports.ru 16:14
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Политика

Послы России и США обсудили развитие отношений между странами

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:15
Армия и оружие

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
RT на русском 17:38
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Хоккей

Хождение по грани: выйдут ли наши хоккеисты из группы МЧМ

Не исключено, что подопечные Валерия Брагина займут одно из первых мест, получив в плей-офф относительно комфортный календарь.
Известия 16:00
Происшествия

Адвокаты заявили о фальсификации доказательств в деле Шеремета

Социальные сети Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь утверждают, что следствие могло фальсифицировать доказательства.
РЕН ТВ 14:35
Культура

Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов

В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Городовой вчера в 18:39
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Общество

Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Известия 06:00
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Телегин объяснил развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Рамблер 13:16
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие

В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»

В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 28 декабря в 10:29
Гаджеты

В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей

На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Российская газета 11:15
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 09:52
Футбол

Роналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer Awards

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.
VSE42.RU вчера в 21:29
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 08:29
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 05:57
Происшествия

КамАЗ насмерть сбил ребенка на «зебре» в Подмосковье

Lenta.ru 07:44
Космос

Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку

Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Life.ru 27 декабря в 06:04
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