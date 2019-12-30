Общество
Lenta.ruПредсказана климатическая катастрофа по всей Европе
Ученые Университета Гронингена и Утрехтского университета в Нидерландах предсказали, что Северо-Атлантическое течение, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима, в ближайшие сто лет с определенной вероятностью изменит свое направление, что может вызвать катастрофические последствия для Европы.
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Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Футбол
«Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты»
«Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.
Религия
В РПЦ разъяснили изменение правил крещения детей
Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион рассказал, для чего в правила крещения детей были внесены изменения, а также разъяснил отдельные моменты этого нововведения.
Наука
Уровень органических загрязнителей в крови матери связали с замедленным ростом плода
Американские врачи обнаружили корреляцию между количеством органических загрязнителей в крови матери и развитием ее плода.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Футбол
«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Политика
Послы России и США обсудили развитие отношений между странами
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
Общество
В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе
В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Хоккей
Хождение по грани: выйдут ли наши хоккеисты из группы МЧМ
Не исключено, что подопечные Валерия Брагина займут одно из первых мест, получив в плей-офф относительно комфортный календарь.
Происшествия
Адвокаты заявили о фальсификации доказательств в деле Шеремета
Социальные сети Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь утверждают, что следствие могло фальсифицировать доказательства.
Культура
Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов
В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Общество
Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ
Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Шоу-бизнес
Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»
В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей
На российском рынке стартовали продажи смартфона Digma Citi 653, главной особенностью которого стало наличие модуля NFC и большой 6,53-дюймовый экран.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Роналду стал лучшим футболистом 2019-го по версии Globe Soccer Awards
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", получил престижную награду за выдающиеся достижения в футболе Globe Soccer Awards в 2019 году.
Здоровье
Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку
Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк
После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Политика
Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»
Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.