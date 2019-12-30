Ученые Университета Гронингена и Утрехтского университета в Нидерландах предсказали, что Северо-Атлантическое течение, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима, в ближайшие сто лет с определенной вероятностью изменит свое направление, что может вызвать катастрофические последствия для Европы.

Футбол «Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты» «Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.

Религия В РПЦ разъяснили изменение правил крещения детей Заместитель главы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион рассказал, для чего в правила крещения детей были внесены изменения, а также разъяснил отдельные моменты этого нововведения.

Футбол «Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.

Происшествия Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.

Политика Послы России и США обсудили развитие отношений между странами Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Происшествия Адвокаты заявили о фальсификации доказательств в деле Шеремета Социальные сети Адвокаты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь утверждают, что следствие могло фальсифицировать доказательства.

Культура Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.

Шоу-бизнес Телегин объяснил развод с Пелагеей Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.

Политика В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.

Культура Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".

Здоровье Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Шоу-бизнес Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.

Политика Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2» Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.