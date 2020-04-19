Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПредсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

При вакцинации антитела могут быть образованы на десятилетия или даже на всю оставшуюся жизнь, заключил Недоспасов. 15 апреля академик РАН Александр Чучалин заявил, что Россия находится во второй, более активной волне распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Что представляет собой тест на антитела к коронавирусу

В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.
Парламентская газета17 апреля в 17:01

Подробнее о событии

Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:56

Академик спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Известия01:09

Академик РАН рассказал о возможной мощной второй волне коронавируса

Московский Комсомолец00:58

Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

РБК01:58

Академик РАН дал прогноз мощности второй волны эпидемии COVID-19

РЕН ТВ00:48

Эксперт оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

REGNUM00:44

Академик РАН предсказал мощность второй волны эпидемии коронавируса

РИА Новости00:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
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Космос

Будущее коммерческой космонавтики. Россия заходит к звездам с «Морского старта»

Рынок все больше захватывает космическое пространство, и с учетом развития технологий, скорее всего, коммерческая сфера в дальнейшем существенно потеснит, если вообще не вытеснит оттуда государство.
BaltNews.ee вчера в 08:30
Религия

Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи

Губернатор попросил не забывать про режим самоизоляции Глава Алтайского края Виктор Томенко поздравил население Алтайского края с наступившим праздником Светлого Христова Воскресения.
АМИТЕЛ 02:31
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
1,6K
Технологии

Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год

По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 16 апреля в 05:18
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Религия

В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Коммерсантъ вчера в 16:59
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае

На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
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Религия

Путин поздравил христиан с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Он назвал этот праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
RT на русском 02:03
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Происшествия

Опубликована карта распространения коронавируса в Кузбассе

Карта опубликована в telegram-канале «Коронавирус в Кузбассе» сегодня, 19 апреля.
Газета Кемерова 01:41
Политика

Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,6K
Общество

В Москве доля бессимптомных случаев коронавируса выросла до 60%

Руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что доля инфицированных коронавирусом москвичей, у которых заболевание протекает бессимптомно, выросла до 60%.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
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Шоу-бизнес

Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось».
StarHit.ru 00:00
3
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Путешествия

Названы сроки открытия туристического сезона в Турции

В Турции надеются, что в конце мая можно будет открыть территории для внутреннего туризма.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Происшествия

Коронавирус подтверждён еще у одного жителя Волжского

Диагноз поставили троим жителям Среднеахтубинского района (33, 35 и 47 лет), 38-летнему жителю Михайловки и 50-летнему жителю Камышина.
Волжский.ру вчера в 06:16
29
Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
259
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Общество

Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет

На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
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Здоровье

За сутки на Кубани выявили 45 новых случаев коронавируса

По данным на субботу, 18 апреля, на территории Краснодарского края выявлено еще 45 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:14
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Технологии

Исследование подтвердило эффективность стерилизации медицинских масок

Стерилизованные тканевые маски сохраняют свою эффективность и могут использоваться повторно, доказали специалисты национальных институтов здоровья США.
News.ru 02:41
Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
779
Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
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Здоровье

В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом

Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
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Сергей Артурович Недоспасов
Биолог
Советский и российский биолог, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН по специальности «биотехнологии», академик РАН по специальности «физико-химическая биология».
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