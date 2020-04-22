Энергетика
Lenta.ruПредсказана нефть за минус 100 долларов
Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. По его мнению, такой сценарий уже не кажется фантастическим, как было еще недавно.
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Комментарии
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Происшествия
Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена
По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
Lenta.ru 12:35
Общество
Тестирование пропускного режима начинают в Туле
Тестирование пропускного режима начинается в Туле. Об этом сообщает сразу ряд источников.
Тульская служба новостей 04:27
Политика
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
РБК 14:59
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Общество
Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области.
Kursk.com 04:03
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские
Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.
Капитал страны вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Хоккей
Сезон НХЛ планируют возобновить в июле
Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планируют возобновить в июле, сообщает журналист Энди Слэйтер в Twitter.
Газета.Ru 14:31
Здоровье
В ДНР зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом
В самопровозглашенной ДНР зафиксирован первый случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом.
Rambler News Service 13:16
Общество
Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье
В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
Общество
ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая
«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.
Известия 14:56
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Ургант пошутил над «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян
Больше всего пандемия коронавируной инфекции сказалась на матерях, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением своих детей, заявил Иван Ургант в эфире Первого канала.
РИА Новости 14:13
Общество
В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса
В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса.
Московский Комсомолец 07:17
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Политика
Глава МИД Украины заявил о блокировке в ООН еще одной резолюции РФ
Украина заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, которая, как утверждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций.
Известия 11:50
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Авто
Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8%
Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.
ПРАЙМ 09:07
Игры
Пробная восьмичасовая версия The Division 2 стала доступна геймерам
Пробная версия доступна бесплатно на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игроки смогут провести в шутере не более восьми часов и развить персонажа не далее восьмого уровня.
REGNUM 06:57
Политика
Михаил Мишустин провел совещание с главами регионов по коронавирусу
Заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации, на котором в режиме видеоконференцсвязи обсудили готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. провёл Премьер Михаил Мишустин.
Kurskcity.ru 11:33
Интернет
Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»
В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
Live24 12:33