Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПредсказана нефть за минус 100 долларов

Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. По его мнению, такой сценарий уже не кажется фантастическим, как было еще недавно.
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Данные из космоса объясняют, почему цены на нефть могут опуститься до -$100 за баррель

Profinance.ru14:19

Предсказана нефть за минус 100 долларов

Lenta.ru13:29

Минус $100 за баррель: предсказавший отрицательные цены на нефть аналитик допустил новый обвал рынка

Forbes09:01
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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

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Тестирование пропускного режима начинают в Туле

Тестирование пропускного режима начинается в Туле. Об этом сообщает сразу ряд источников.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

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Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Сезон НХЛ планируют возобновить в июле

Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планируют возобновить в июле, сообщает журналист Энди Слэйтер в Twitter.
Газета.Ru 14:31
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В ДНР зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

В самопровозглашенной ДНР зафиксирован первый случай смерти пациента с диагностированным коронавирусом.
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Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
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Общество

ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая

«Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом «Мефлохин», у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии», — говорится в заявлении.
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ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
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Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

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Ургант пошутил над «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян

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Общество

В Германии одобрили испытания вакцины от коронавируса

В Германии институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил клиническое испытание вакцины против коронавируса.
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Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
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Политика

Глава МИД Украины заявил о блокировке в ООН еще одной резолюции РФ

Украина заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, которая, как утверждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций.
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Овечкин рассказал, чем он может заняться после завершения карьеры

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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
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Выпуск легковых машин в России в I квартале снизился на 15,8%

Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале 2020 года снизился на 15,8% в годовом выражении и составил 323 тысячи машин, следует из сообщения Росстата.
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Пробная восьмичасовая версия The Division 2 стала доступна геймерам

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Михаил Мишустин провел совещание с главами регионов по коронавирусу

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации, на котором в режиме видеоконференцсвязи обсудили готовность системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. провёл Премьер Михаил Мишустин.
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Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс»

В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании.
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