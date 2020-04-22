Энергетика
Lenta.ruПредсказана нефть за минус 100 долларов
Аналитик японского Mizuho Bank Пол Сэнки предсказал нефть за минус 100 долларов за баррель в обозримом будущем, пишет Bloomberg. По его мнению, такой сценарий уже не кажется фантастическим, как было еще недавно.
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Данные из космоса объясняют, почему цены на нефть могут опуститься до -$100 за баррель
Profinance.ruвчера в 14:19
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Комментарии
Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
ТАСС вчера в 15:52
Общество
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
Если человечество справится с коронавирусом, но не изменит своей стратегии как вида, то через два года может возникнуть другая пандемия, заявила биолог, участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РБК 00:30
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Свердловский губернатор назвал сроки отмены самоизоляции
Екатеринбург, 23 апреля 2020, 06:16 — REGNUM «Самоизоляция» может быть снята в случае снижения числа новых случаев заражения коронавирусом в течение двух недель.
REGNUM 01:01
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Политика
Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
Происшествия
В Богдановиче 70-летняя женщина умерла не от коронавируса
Выяснилось, что 70-летняя пациента умерла от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперативном штабе региона.
Уральский меридиан 01:16
Происшествия
В наркодиспансере Читы коронавирус подтвердился у 17 человек
Чита, 23 апреля 2020, 06:46 — REGNUM У 17 человек, которые находились в наркологическом диспансере в Чите, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:01
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 21 апреля в 06:14
Экономика
Fitch ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 17:34 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз относительно снижения мировой экономики в 2020 году с прежних 1,9% до 3,9%. Об этом говорится в распространённом 22 апреля пресс-релизе агентства.
REGNUM вчера в 10:34
Политика
В Госдуме предложили разблокировать Telegram
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о снятии блокировки с заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Газета.Ru вчера в 15:53
Энергетика
В США ищут российский след в обвале нефти марки WTI
CFTC в основном изучает сделки, связанные с фьючерсами на марки нефть WTI, срок действия которых истек до падения цен 20 апреля.
Daily Storm 00:16
Футбол
Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.
Евро-футбол.ру 01:13
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.
Известия вчера в 22:33
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Армия и оружие
В России рассказали о «пробивающем» всю Европу оружии
Lenta.ru вчера в 17:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
В кабинете пермского вице-премьера Михаила Сюткина проводят обыски
В кабинете первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина проходят обыски.
Местное время (г. Пермь) 00:49
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Общество
Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса
В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия
В Иркутской области ищут двух мужчин и ребёнка, пропавших на зимнике
Иркутск, 23 апреля 2020, 08:35 — REGNUM На севере Иркутской области спасатели с помощью вертолёта ищут двух мужчин и восьмилетнего мальчика, пропавших на закрытом из-за потепления автозимнике.
REGNUM 01:35
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек
Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:33