Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПредсказана судьба «Северного потока-2»

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем». По его словам, газопровод в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет.
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Предсказана судьба «Северного потока-2»

Lenta.ru21:07

Эксперт предсказал судьбу «Северного потока — 2»

РИА Новости20:36
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