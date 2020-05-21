Энергетика
Lenta.ruПредсказана судьба «Северного потока-2»
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал судьбу газопровода «Северный поток-2» в беседе с «Московским Комсомольцем». По его словам, газопровод в любом случае достроят, однако его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет.
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Комментарии
Политика
Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время намерен прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
РБК 20:17
Политика
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
Lenta.ru 12:53
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти
«Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ», — подчеркнула старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу.
Lenta.ru 07:11
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Astera вчера в 09:20
Происшествия
В Японии произошли два землетрясения магнитудой 5,3
Два землетрясения магнитудой 5,3 произошли в Японии с интервалом менее чем один час.
RT на русском вчера в 01:58
Общество
Количество заболевших в Приморье почти достигло 1500 человек
Всего с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1495 человек.
Владивосток-Новости 20:16
Космос
США попытаются передать электричество из космоса на Землю
Ракета-носитель Atlas V запустила военный автоматический мини-шаттл X-37B на околоземную орбиту – это уже шестой успешный полет «космического самолета».
Профиль вчера в 05:38
Игры
Serious Sam 4 выйдет на PC в августе
Devolver Digital и Croteam объявили дату выхода игры Serious Sam 4 – август 2020 года.
The GEEK 15:50
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru 20:15
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru 14:59
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Авто
Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов автомобилей
Главным изменением станет отказ от неподвижного деформируемого барьера, который использовался во фронтальных краш-тестах последние 23 года – его место займет движущийся барьер, имитирующий лобовое столкновение с едущим навстречу автомобилем.
Автоновости дня 09:05
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
ЖКХ
Губернатор требует отставки Сергея Гусева в суде
Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева.
Сахалин.Инфо 20:58
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 18 мая в 01:22
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Здоровье
Переболевшие коронавирусом медики края начали получать первые страховые выплаты
На сайте минздрава Красноярского края рассказали о том, что медики края, переболевшие коронавирусом, начали получать первые страховые выплаты.
ТВ-Енисей 21:15
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru 18:50
Политика
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Источник РИА Новости в МИД прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о контактах с Москвой по вопросам Крыма и Донбасса.
РИА Новости 08:27
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости 16:18
Футбол
Футболист «Краснодара» Сулейманов переболел коронавирусом
Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что Сулейманов в мае заразился коронавирусом, впоследствии у него были найдены антитела.
Коммерсантъ 17:51
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 16:57
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН 21:44
Армия и оружие
От «демократизатора» к «парализатору»: Власть думает не как спасать народ, а как от него спасаться
Пресловутые дубинки-«демократизаторы», щиты и защитные шлемы, газ «Черемуха», с помощью которых сотрудники МВД и бойцы Внутренних войск противостояли митингующим в начале 1990-х, сменила куда более серьезная техника.
Свободная Пресса 06:51
Происшествия
Семью из Новосибирска принудительно поместили в иркутский обсерватор
Суд Куйбышевского района вынес решение о принудительном помещении в обсерватор троих жителей Новосибирска – мужчину, женщину и их несовершеннолетнего ребенка, которые прибыли в Иркутск на самолете 8 мая, сообщает 20 мая 2020 года пресс-служба суда.
Областная газета (г. Иркутск) 05:04