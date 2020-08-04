Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович предсказал судьбу «Северного потока-2» после выписанного властями Польши штрафа в 57 миллионов евро. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Общество «Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2» В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2». 2,1K

Общество Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. 40

Происшествия В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии. 1

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 79

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Общество В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 155

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 3

Общество Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей. 48

Авто Турция начнет выпуск электромобилей В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей – электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан.

Общество Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). 2

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Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 43

Наука Люди и собаки обрабатывают речь одинаково Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.

Экономика Москва и Пекин снизили объемы торговых операций в долларах В первом квартале доля операций между Москвой и Пекином с расчетом в евро составила 30%, в юанях – 17%, в рублях – 7%. Операции в других валютах нанесли удар по доллару, подчеркнули немецкие эксперты. 21

Политика 33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки. 526

Экономика Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.