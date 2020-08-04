Экономика
Lenta.ruПредсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович предсказал судьбу «Северного потока-2» после выписанного властями Польши штрафа в 57 миллионов евро. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Общество
Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
Возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом, заявила газете "Известия" заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
РИА Новости 22:35
Происшествия
В Подмосковье задержаны продавцы фальшивых акций
Задержанным грозит до 1 млн рублей штрафа или до 12 лет колонии.
Общественная служба новостей 07:48
Футбол
«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги
Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru 16:57
Здоровье
В Минздраве Приморья озвучили, кто сильнее страдает от коронавируса
Глава краевого Минздрава Анастасия Худченко заявила о том, что уровень заболеваемости не падает уже довольно долгое время.
Восток-Медиа 22:09
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Авто
Турция начнет выпуск электромобилей
В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей – электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан.
Автостат 04:23
Общество
Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 07:30
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
В России стартовали продажи нового 7-местного Toyota Highlander. Вседорожник четвертой генерации предлагают по цене от 3 688 000 рублей.
Новые автомобили 03:06
Наука
Люди и собаки обрабатывают речь одинаково
Венгерские ученые выяснили, что изменения в активности мозга собак в ходе речи хозяина демонстрируют, что эти животные воспринимают ее аналогично, как люди.
МедиаПоток 10:12
Авто
Кроссовер Haval F7 получил новую топовую версию в России
Деловое.ТВ 14:26
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Общество
В Красноярском крае могут перейти ко второму этапу снятия ограничений
На втором этапе смогут также вернуться к работе торговые предприятия, чья площадь не превышает 800 м2, которые продают непродовольственные товары.
Evo-rus.com 15:09
Экономика
Москва и Пекин снизили объемы торговых операций в долларах
В первом квартале доля операций между Москвой и Пекином с расчетом в евро составила 30%, в юанях – 17%, в рублях – 7%. Операции в других валютах нанесли удар по доллару, подчеркнули немецкие эксперты.
RuNews24.ru 01:04
Транспорт
В Новокузнецке ликвидируют кондукторов
Транспортная реформа в Новокузнецке уже стартовала.
ВашГород.ру 21:50
Футбол
Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
Спорт-Экспресс 17:58
Политика
33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан
В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда 07:53
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 18:13
Политика
Fox News (США): Россия планирует начать массовую вакцинацию к октябрю, первыми станут врачи и учителя (Fox News)
Российские чиновники от здравоохранения говорят, что потенциальная вакцина против коронавируса на основе аденовируса завершила клинические испытания в лаборатории Института Гамалеи и к октябрю возможна массовая вакцинация.
ИноСМИ 06:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда 16:30