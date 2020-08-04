Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

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Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович предсказал судьбу «Северного потока-2» после выписанного властями Польши штрафа в 57 миллионов евро. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
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Эксперт рассказал, что ждет «Северный поток — 2» после польского штрафа

Политическая Экспертиза22:39

Предсказана судьба «Северного потока-2» после польского штрафа

Lenta.ru22:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
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