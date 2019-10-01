Экономика
Lenta.ruПредсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
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Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
Сотрудник СК умер в реанимации после нападения в Москве
Ранее в Москве у проходной здания СКР в Техническом переулке мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудника ведомства.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ
В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Происшествия
Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии
Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
РБК 07:58
Политика
Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить село в Корякии
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отреагировал на критику, прозвучавшую от оппозиционного политика Алексея Навального в адрес камчатских властей по поводу «запуска» сгоревшей 20 лет назад котельной в селе Средние Пахачи.
Камчатка-Информ 03:40
Технологии
Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2
Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Культура
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Политика
Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.
RT на русском 07:47
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом»
Матч 7 тура Английской Премьер-лиги, проходивший на стадионе «Олд Траффорд», завершился со счетом 1:1. «Красные дьяволы» открыли счет на 45 минуте — гол в ворота «Арсенала» забил полузащитник Скотт Мактоминей.
Рамблер 02:53
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Политика
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря
Президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Вечерняя Москва 06:55
Шоу-бизнес
Ветлицкая намерена вернуться в Россию после 15-летнего отсутствия
Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.
Газета.Ru вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол
Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.
Чемпионат 08:03
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Россия предложила перенести заседания ООН по разоружению в Женеву
Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
РИА Новости 08:35
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Авто
Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Культура
Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»
Амур.инфо 04:59