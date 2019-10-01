Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПредсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
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Что происходит с глобальным энергорынком?

Вести.Финанс12:48

Предсказано будущее России без нефти

Lenta.ru08:33

Экономист рассказал, как будут жить россияне без нефти и газа

Московский Комсомолец10:13

Сергей Гуриев: Россияне обеднеют, когда рухнут цены на нефть

Инвест-Форсайт12:24
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Политика

Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Происшествия

Обрушение моста в Тайване попало на видео

Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Культура

Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Армия и оружие

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила «неизвестный снаряд»

Минобороны Южной Кореи заявило, что КНДР произвела запуск неизвестного снаряда из северного региона Вонсан в сторону Японского моря.
РИА Новости 19:46
Наука

Ученые доказали правоту Ницше

Исследователи проанализировали данные ученых, которые в начале своей карьеры подавали заявки на получение грантов R01 от Национального института здравоохранения (NIH).
Популярная механика 09:06
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Здоровье

Врачи ошибочно приняли серьезную инфекцию ребенка за обычную аллергию

Летидор 13:24
Общество

Рошаль не поддержал решение врачей онкоцентра Блохина об увольнении

Напомним, что ранее директор онкоцентра имени Блохина Иван Стилиди сообщил о том, что пять врачей медицинского учреждения написали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:44
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Наука

Созданы алюминиевые батареи с удвоенной емкостью

Нынешние алюминиевые аккумуляторы вдвое уступают по емкости литий-ионным.
Хайтек+ 09:12
Кино

Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»

Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post 06:17
Политика

«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

Газета.Ru 13:42
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru 19:53
Энергетика

Эквадор планирует выйти из ОПЕК в 2020 году

Эквадор объявил о планах покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января из-за проблем с бюджетной устойчивостью.
Коммерсантъ 19:22
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ 14:54
Экономика

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия 16:56
Наука

В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя

Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Происшествия

В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

RT на русском 17:59
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Политика

В Грузии зафиксировали рекордное падение пассажиропотока

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми число пассажиропотока сократилось до показателей, ставших рекордными для десятилетней статистики.
Известия 14:41
Единоборства

Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой

По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.
FightTime.ru вчера в 16:56
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Политика

Путин присвоил звание Героя России главе «Ростеха»

«Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации „Ростех“ Сергею Чемезову звание Героя России», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
URA.Ru 19:34
Технологии

Срок действия антипиратского меморандума истек

Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Футбол

Мамаев рассказал об условиях содержания в колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, освободившийся из колонии, впервые дал большое интервью, в котором рассказал о своем опыте, полученном в заключении, совершенных ошибках и планах на будущее.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
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