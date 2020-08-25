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Бел.Ру
Бел.Ру

Нефть вернется к цене в $45-65 за баррель в среднесрочной перспективе

Эксперты считают, что добровольное ограничение добычи предстоит соблюдать в течение как минимум 2 лет. Это позволит восстановить спрос до приемлемого уровня ($45-65 за баррель). При этом они не исключают высокую волатильность стоимости нефти.В источнике
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Компания

Энергетическое изобилие — что оно сулит российскому нефтегазу?

Компания00:55
ТАСС

Moody’s прогнозирует цены на нефть в среднесрочной перспективе в $45-65 за баррель

ТАСС24 августа в 13:44
URA.Ru

Новости кризиса 25 августа. Российские банки исчерпали запасы валюты, россиян подключат к газу бесплатно

URA.Ruвчера в 00:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s

ИА Красная Весна24 августа в 15:08
Коммерсантъ

Агентство Moody’s оценило последствия пандемии для мирового нефтегазового рынка

Коммерсантъ24 августа в 14:35
Парламентская газета

Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе

Парламентская газета24 августа в 14:04
Lenta.ru

Предсказано будущее нефти и газа

Lenta.ru23:44

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Ведомости04:35
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Саратовским медикам, борющимся с COVID-19, один день работы учтут в спецстаж в двойном размере

Для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19, постановлением* Правительства РФ установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года.
Глас Народавчера в 02:46

«Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» по Алексею Миранчуку

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" снова включился в борьбу за игрока московского "Локомотива" Алексея Миранчука По данным известного спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник "Богини" Гасперини лично заинтересован в приобретении футболиста и убеждён, что тот сумеет без проблем влиться в коллектив и принести ему очень много пользы.
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