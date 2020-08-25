Нефть вернется к цене в $45-65 за баррель в среднесрочной перспективе

Эксперты считают, что добровольное ограничение добычи предстоит соблюдать в течение как минимум 2 лет. Это позволит восстановить спрос до приемлемого уровня ($45-65 за баррель). При этом они не исключают высокую волатильность стоимости нефти.