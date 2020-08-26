Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в 2021 году
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Спрос на нефть в Китае, США и странах Юго-Восточной Азии может получить длительный срок, а цены будут колебаться в районе 45-65 долларов за баррель.В источнике
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Агентство Moody’s оценило последствия пандемии для мирового нефтегазового рынка
Коммерсантъ24 августа в 14:35
Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s
ИА Красная Весна24 августа в 15:08
Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе
Парламентская газета24 августа в 14:04
Moody’s прогнозирует цены на нефть в среднесрочной перспективе в $45-65 за баррель
ТАСС24 августа в 13:44