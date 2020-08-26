Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в 2021 году

Спрос на нефть в Китае, США и странах Юго-Восточной Азии может получить длительный срок, а цены будут колебаться в районе 45-65 долларов за баррель.В источнике
Подробнее о событии
Компания

Энергетическое изобилие — что оно сулит российскому нефтегазу?

Компания00:55
Коммерсантъ

Агентство Moody’s оценило последствия пандемии для мирового нефтегазового рынка

Коммерсантъ24 августа в 14:35
URA.Ru

Новости кризиса 25 августа. Российские банки исчерпали запасы валюты, россиян подключат к газу бесплатно

URA.Ruвчера в 00:00
ИА Красная Весна

Цены на нефть будут в интервале 45–65 долларов за баррель, считает Moody’s

ИА Красная Весна24 августа в 15:08
Lenta.ru

Предсказано будущее нефти и газа

Lenta.ru23:44
Парламентская газета

Moody’s спрогнозировало стоимость нефти в среднесрочной перспективе

Парламентская газета24 августа в 14:04
ТАСС

Moody’s прогнозирует цены на нефть в среднесрочной перспективе в $45-65 за баррель

ТАСС24 августа в 13:44

Помпео анонсировал разработку ракет меньшей и средней дальности в США

Глава американского внешнеполитического ведомства имел в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый между США и Россией, из которого Соединённые Штаты вышли в августе минувшего года.
Московский Комсомолец23:37
25

Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
24

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
2

Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
28