Общество

Lenta.ruLenta.ruПредсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

Москва 2402:28

Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет

РИА Новости00:11

ООН: миру угрожает потепление на 1,5 градуса Цельсия в ближайшие пять лет

Российская газета01:25

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

Lenta.ru01:22

Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

Известия01:02

Эксперты сообщили о глобальном изменении климата в ближайшие пять лет

Комсомольская правда00:55

Метеорологи предрекли изменение климата в ближайшие пять лет

Газета.Ru02:22
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Общество

В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений

Адвокат задержанного по обвинению в госизмене помощника главы Роскосмоса сообщил, что ФСБ приобщила к делу два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений, об этом адвокат заявил в разговоре с ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:41
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Происшествия

Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва

РБК вчера в 19:28
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Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
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Экономика

Татарстан по примеру Башкирии заморозит индексацию зарплат чиновников

В соседнем с Башкирией Татарстане планируют временно приостановить индексацию окладов государственных служащих.
UfaTime.ru вчера в 07:34
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Происшествия

«Самая сексуальная женщина» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире.
Lenta.ru 02:51
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили вчера в 03:41
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Происшествия

Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
Lenta.ru 02:30
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы

Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
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Гаджеты

Подразделение Xiaomi представило умный портативный насос для всего на свете

Xiaomi открыла подразделение Roidmi в 2015 году, оно выпускает умные пылесосы, зарядки и автомобильные трансмиттеры, а также прочие устройства.
iXBT.com 01:01
Происшествия

Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских

В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском вчера в 12:23
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Армия и оружие

Армия России начала получать самоходки «Коалиция-СВ»

Согласно источникам «ПолитНавигатора», арсенал Вооруженных сил РФ пополнился еще одной партией мощнейших артустановок «Коалиция-СВ». Новинка российского военно-промышленного комплекса превосходит все западные аналоги по скорострельности.
ГЛАС.RU 00:48
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
187
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
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Общество

В США впервые более чем за 15 лет решили возобновить смертную казнь

Министерство юстиции США впервые более чем за 15 лет приведет в исполнение смертные приговоры осужденным на федеральном уровне, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Daily Storm 02:02
4
Происшествия

В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55
4
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
197
Общество

Бондаренко лишили возможности задать вопросы к отчету губернатора

Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
FreeNews-Volga 02:26
4
Происшествия

В Паттайе российский турист обнаружен мертвым

На теле жертвы полицейские не нашли следов борьбы или ушибов. В Паттайе обнаружен мертвым россиянин.
Piter.tv 02:45
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России

Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
3
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
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