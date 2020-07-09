Общество
Lenta.ruПредсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Происшествия
Фургал находился на учёте в МВД за связи с ОПГ — Хинштейн
Москва, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учёте МВД РФ с 1990-х годов.
REGNUM 04:26
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 276 носителей коронавируса
Екатеринбург, 9 июля 2020, 11:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили заражение новым коронавирусом ещё у 276 человек.
REGNUM 04:41
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
Здоровье
В Бразилии сообщили о третьем случае выздоровления от ВИЧ-инфекции
Если верить публикации в издании Science, бразильские врачи смогли вылечить пациента с ВИЧ-инфекцией с помощью антиретровирусной терапии, дополненной курсом никотинамида (витамина В3).
Дни24 вчера в 02:39
Футбол
Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
Кино
Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год
В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров "Прочь" и "Мы".
Слово и Дело 02:16
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
Спутники США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее
Эксперты считают, что обнаружен и зафиксирован на фотографиях активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки.
Lenta.ru 04:40
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
Происшествия
Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.
РБК 02:23
Технологии
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
Гаджеты
Компания Google назвала дату запуска стабильной версии Android 11
Операционную систему Android 11 компания Google выпустила в бета-версии еще в июне.
Goroday.ru вчера в 22:57
Общество
В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа
Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
Общество
Медалями «За любовь и верность» награждены 70 пар Тверской области
8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 супружеских пар - жителей Тверской области получили медали «За любовь и верность».
ГТРК Тверь 04:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Политика
Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
Общество
Роскачество назвало лучшие смартфоны до 20 тыс. рублей
Замыкает рейтинг Huawei P40 Lite E. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что при установке приложений на смартфон необходимо обязательно изучить политику конфиденциальности, так как слепое согласие с условиями может привести к потере личных данных.
REGNUM 02:01
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Общество
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Российская газета 05:33
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Шоу-бизнес
Павел Прилучный надел кольцо на безымянный палец
Фолловеры предположили, что актер решил спрятать татуировку-обручальное кольцо - ими они с Агатой Муцениеце украсили свои руки в знак вечной любви вместо традиционных драгоценностей.
Grazia 04:50
Общество
С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Здоровье
В июне во Владимирской области сильно возросла смертность. Данные по коронавирусу этого не объясняют
По официальной информации регионального оперативного штаба и портала Стопкоронавирус.рф, за июнь во Владимирской области признали умершими от коронавируса 44 человека.
ПроВладимир вчера в 19:00
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04