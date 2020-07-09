Общество

Lenta.ruLenta.ruПредсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Метеорологи рассказали об изменении климата в ближайшие пять лет

РИА Новости04:17

Метеорологи опубликовали прогноз изменения климата на следующие пять лет

РБК04:01

Метеорологи предупредили об изменении климата в ближайшие пять лет

Известия01:02

Метеорологи предрекли изменение климата в ближайшие пять лет

Газета.Ru02:22

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

Lenta.ru01:22

В ООН полагают, что температура в мире превысит на 1°С доиндустриальные показатели

ТАСС03:49

Эксперты сообщили о глобальном изменении климата в ближайшие пять лет

Комсомольская правда00:55
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Происшествия

Фургал находился на учёте в МВД за связи с ОПГ — Хинштейн

Москва, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учёте МВД РФ с 1990-х годов.
REGNUM 04:26
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 276 носителей коронавируса

Екатеринбург, 9 июля 2020, 11:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили заражение новым коронавирусом ещё у 276 человек.
REGNUM 04:41
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Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
РБК 05:49
1
Здоровье

В Бразилии сообщили о третьем случае выздоровления от ВИЧ-инфекции

Если верить публикации в издании Science, бразильские врачи смогли вылечить пациента с ВИЧ-инфекцией с помощью антиретровирусной терапии, дополненной курсом никотинамида (витамина В3).
Дни24 вчера в 02:39
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Футбол

Гендиректору «Зенита» грозит штраф за высказывание о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) с высокой долей вероятности накажет генерального директора петербургского "Зенита" Александра Медведева денежным штрафом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:33
2
Кино

Студия Universal перенесла новую часть «Хэллоуина» на 2021 год

В написании сценария к фильму о загадочном маньяке с протезом в виде крюка участвовал Джордан Пил — режиссер знаменитых хорроров "Прочь" и "Мы".
Слово и Дело 02:16
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Общество

Спутники США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее

Эксперты считают, что обнаружен и зафиксирован на фотографиях активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки.
Lenta.ru 04:40
Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
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Общество

Митинг против поправок в Конституцию не прошел согласование в Смольном

Neva.Today 05:36
11
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят

Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
21
Происшествия

Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона.
РБК 02:23
Технологии

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и в обычных магазинах, для ее использования нужно мобильное приложение банка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
РИА Новости 04:20
5
Гаджеты

Компания Google назвала дату запуска стабильной версии Android 11

Операционную систему Android 11 компания Google выпустила в бета-версии еще в июне.
Goroday.ru вчера в 22:57
Общество

В офисе «МБХ медиа» сообщили об обыске по делу ЮКОСа

Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" - организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
РИА Новости 05:28
956
Общество

Медалями «За любовь и верность» награждены 70 пар Тверской области

8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 супружеских пар - жителей Тверской области получили медали «За любовь и верность».
ГТРК Тверь 04:32
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Политика

Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
7
Общество

Роскачество назвало лучшие смартфоны до 20 тыс. рублей

Замыкает рейтинг Huawei P40 Lite E. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что при установке приложений на смартфон необходимо обязательно изучить политику конфиденциальности, так как слепое согласие с условиями может привести к потере личных данных.
REGNUM 02:01
1
Происшествия

Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации

Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
471
Футбол

ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего

Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
2
Общество

Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве

Блог Сергея Собянина Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.
Российская газета 05:33
4
Политика

Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина

Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
5
Шоу-бизнес

Павел Прилучный надел кольцо на безымянный палец

Фолловеры предположили, что актер решил спрятать татуировку-обручальное кольцо - ими они с Агатой Муцениеце украсили свои руки в знак вечной любви вместо традиционных драгоценностей.
Grazia 04:50
1
Общество

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
118
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
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Здоровье

В июне во Владимирской области сильно возросла смертность. Данные по коронавирусу этого не объясняют

По официальной информации регионального оперативного штаба и портала Стопкоронавирус.рф, за июнь во Владимирской области признали умершими от коронавируса 44 человека.
ПроВладимир вчера в 19:00
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Экономика

Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
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