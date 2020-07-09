Общество
Lenta.ruПредсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Общество
В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 04:04
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Михаилов обратился в комитет по этике РФС с просьбой дать оценку словам гендиректора «Зенита» Александра Медведева о поведении игрока петербургской команды Артема Дзюбы.
Rambler News Service вчера в 07:15
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 00:43
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Финансы
Рубль растет к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 9 июля, рубль растет к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:12
Общество
В Крыму выявили 11 случаев коронавируса за сутки
За 8 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:56
Наука
Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности
Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности Российские и канадские ученые изучили массу и силу укуса 119 собак из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока.
Tomsk.Ru 07 июля в 07:03
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Общество
В России выявили 6509 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России зарегистрировали 6509 случаев COVID-19, умерли 176 человек, выписались 8805, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:09
Общество
В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам
Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Армия и оружие
ВВС Индии получили последние пять вертолётов AH-64E Apache Guardian
В прошлом году ВВС Индии получили 17 вертолетов AH-64E Apache Guardian, оставшиеся пять должны были поступить в марте 2020 года, но поставка была отложена в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:02
Общество
Серийное производство новых пистолетных патронов начнется в России
В России запустят серийное производство новых 9-мм пистолетных патронов.
Российская газета 04:02
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru вчера в 04:08