Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняМЭА ожидает рекордного падения спроса на газ

В докладе МЭА отмечается, что спрос на газ в 2020 году сократится на 150 млрд кубометров. Это вызовет сильную корректировку предложения и торговли и приведет к понижению спотовых цен и высокой волатильности.
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МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

News.ru00:44

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

Московский Комсомолец02:54
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП

Kazanfirst.ru вчера в 14:49
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
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Футбол

Леонид Федун остался недоволен решением РФС

Во вторник, 9 июня, глава «Спартака» Леонид Федун остался недоволен решением РФС.
ГЛАС.RU вчера в 07:50
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

REGNUM 08 июня в 07:58
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Армия и оружие

В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету

Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week.
ИА Красная Весна вчера в 18:00
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Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
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Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Религия

Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли

Взгляд.ру 07:41
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Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

РИА Новости 06:17
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Энергетика

В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ

В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском вчера в 12:01
1K
Политика

В Ростовской области утвердили дату выборов губернатора

REGNUM 06:33
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Единоборства

Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Украинская модель с 13-м размером груди, ранее участвовавшая в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, приняла решение дебютировать в смешанных единоборствах.
НТВ 06:56
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Общество

«СКА Арена» показала, как будет выглядеть парк на месте снесённого СКК

ООО "СКА Арена" в конце прошлого года заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК.
DP.RU 05:39
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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Авто

Обновленный LADA Largus официально сертифицирован

5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Происшествия

Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург

В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
12
Политика

Песков заявил, что в России нет олигархов

В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
1,8K
Общество

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин

"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
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Здоровье

Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38
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