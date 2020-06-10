Энергетика
Политика СегодняМЭА ожидает рекордного падения спроса на газ
В докладе МЭА отмечается, что спрос на газ в 2020 году сократится на 150 млрд кубометров. Это вызовет сильную корректировку предложения и торговли и приведет к понижению спотовых цен и высокой волатильности.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП
Kazanfirst.ru вчера в 14:49
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
Футбол
Леонид Федун остался недоволен решением РФС
Во вторник, 9 июня, глава «Спартака» Леонид Федун остался недоволен решением РФС.
ГЛАС.RU вчера в 07:50
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
REGNUM 08 июня в 07:58
Армия и оружие
В США на учениях потеряли гиперзвуковую ракету
Испытательный образец гиперзвуковой ракеты случайно отделился от самолета-носителя в ходе летных учений в США, но вовремя был уничтожен, 9 июня сообщает американский журнал Aviation Week.
ИА Красная Весна вчера в 18:00
Игры
В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры
Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
Происшествия
Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу
Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли
Взгляд.ру 07:41
Происшествия
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
РИА Новости 06:17
Энергетика
В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ
В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня».
RT на русском вчера в 12:01
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Единоборства
Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA
Украинская модель с 13-м размером груди, ранее участвовавшая в конкурсе Miss Universe Plus Size-2019, приняла решение дебютировать в смешанных единоборствах.
НТВ 06:56
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
«СКА Арена» показала, как будет выглядеть парк на месте снесённого СКК
ООО "СКА Арена" в конце прошлого года заключило с городом концессионное соглашение на реконструкцию СКК.
DP.RU 05:39
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицирован
5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Происшествия
Возможный организатор убийства Старовойтовой доставлен в Петербург
В Петербурге продолжается расследование убийства депутата Государственной Думы РФ Галины Старовойтовой, совершенного в 1998 году.
Российская газета 06:53
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Общество
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил Собянин
"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.
РИА Новости 08:03
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Здоровье
Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать
Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
Четвертая Власть 05:38