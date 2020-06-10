Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руПредсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ

В 2020 году ожидается крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства. МЭА считает, что «рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса». Отмечается, что ситуация с COVID-19 «поражает и без того ослабленный рынок».
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Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

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МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

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В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00
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Восприятие двумерной проекции обогнало понимание трехмерной формы

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Жара в России сменится «арктическим вторжением»

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Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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Ограничительные меры на всей территории Архангельской области продлеваются до 15 июня 2020 года. Полный текст можно прочитать здесь.
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Происшествия

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МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 12:39
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Авто

Новая Skoda Octavia Scout удивила выбором привода

Модель Skoda Octavia четвёртого поколения обзавелась уже традиционной приподнятой версией Scout.
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
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Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
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Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать

Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам.
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Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
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В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сразу на 34 позиции подрос белорусский университет (БГУ) в мировом рейтинге QS, который опубликован 10 июня.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
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Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах

Владимир Путин заявил, что у Александра Дрозденко есть моральное право претендовать на новый срок работы в качестве губернатора Ленинградской области и пожелал ему удачи на выборах.
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Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

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Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поиск Google

Эксперт по кибербезопасности из Индии сообщил в сети интернет пользователям WhatsApp о том, что их личные данные попали в руки поисковика Google.
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В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки

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Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17

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Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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