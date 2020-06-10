В 2020 году ожидается крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ, говорится в докладе Международного энергетического агентства. МЭА считает, что «рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса». Отмечается, что ситуация с COVID-19 «поражает и без того ослабленный рынок».

Предсказано крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ

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