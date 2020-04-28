Наука
Lenta.ruПредсказано наступление катастрофической жары
По оценкам международной группы ученых, от тепловых волн может пострадать до трети всех людей, живущих на Земле. Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа.
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с чего всё началось
По мнению исследователей климата, люди, уже сейчас живущие жарких странах, через несколько лет испытают на себе климат Сахары, где среднегодовая температура выше плюс 29 градусов, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.Радио Комсомольская правда10:45
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