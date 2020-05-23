Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет.
ПРАЙМвчера в 19:03

Подробнее о событии

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ru04:51

Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

В России назвали условия для снижения пенсионного возраста

ИА Красная Веснавчера в 21:26

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Россиянам раскрыли условие сокращения пенсионного возраста

ФедералПрессвчера в 20:06

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ признали безопасными

После пожаров в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-петербурга, были проведены испытания аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Экономика сегодня 04:08
26
Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
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Здоровье

Гинцбург: вылечившиеся от коронавируса пациенты не заболевают повторно

«Человек, который полностью излечился от коронавируса, не заражается им повторно», - заявил на конференции «Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Гинцбург.
Вечерний курьер 04:54
2
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Армия и оружие

Раскрыто преимущество C-400 перед Patriot

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot, поскольку способна обнаруживать на расстоянии нескольких десятков километров летящие на высоте менее ста метров беспилотники и ракеты, пишет военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru 03:02
Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
55
Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
106
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
179
Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
359
Общество

Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян

Антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет примерно каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро».
Коммерсантъ вчера в 04:38
106
Культура

Okko покажет концерт Преснякова и детективную новинку «Кайфтаун»

Рамблер 01:44
6
Политика

Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
3
Финансы

Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

Правительство России одобрило ряд мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Список решений опубликован на сайте правительства.
Коммерсантъ 04:28
Политика

Российское посольство упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
679
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски

Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
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Шоу-бизнес

Адвокат Жорин призвал бойкотировать бывшего мужа Лолиты

Экономика сегодня вчера в 19:54
6
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
546
Общество

Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года

Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Общество

В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса

В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса — на 540 человек больше, чем день назад.
Афиша Daily 03:55
Культура

Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации

Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru вчера в 13:52
218
Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
10
Экономика

Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины

В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
Общество

76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:08
4
Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews вчера в 17:25
1
Авто

Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave

Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
Гаджеты

В России увеличился спрос на недорогие смартфоны

Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 21 мая в 12:40
49
Общество

В Омской области выявили 87 новых случаев коронавируса

Как сообщили в Минздраве региона, за сутки в Омской области коронавирус выявили у 87 человек.
RuNews24.ru 03:13
39
Футбол

Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу ушла с молотка

REGNUM 01:22
Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
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