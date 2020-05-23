Экономика
Lenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось
Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет.ПРАЙМвчера в 19:03
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Происшествия
Российские аппараты ИВЛ признали безопасными
После пожаров в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-петербурга, были проведены испытания аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Экономика сегодня 04:08
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Здоровье
Гинцбург: вылечившиеся от коронавируса пациенты не заболевают повторно
«Человек, который полностью излечился от коронавируса, не заражается им повторно», - заявил на конференции «Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Москве» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Гинцбург.
Вечерний курьер 04:54
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Армия и оружие
Раскрыто преимущество C-400 перед Patriot
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» превосходит американский MIM-104 Patriot, поскольку способна обнаруживать на расстоянии нескольких десятков километров летящие на высоте менее ста метров беспилотники и ракеты, пишет военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
Lenta.ru 03:02
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет примерно каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро».
Коммерсантъ вчера в 04:38
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Финансы
Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки
Правительство России одобрило ряд мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Список решений опубликован на сайте правительства.
Коммерсантъ 04:28
Политика
Российское посольство упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин призвал бойкотировать бывшего мужа Лолиты
Экономика сегодня вчера в 19:54
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Общество
В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса
В России за сутки выявили 9434 случая коронавируса — на 540 человек больше, чем день назад.
Афиша Daily 03:55
Культура
Михалков выругался матом в адрес Познера и Гусева из-за чипизации
Никита Михалков ответил матом на критику выпуска его передачи "Бесогон ТВ" о чипировании людей.
Газета.Ru вчера в 13:52
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 04:05
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Экономика
Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины
В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
Общество
76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:08
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews вчера в 17:25
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Компания KIA во втором полугодии запускает на российский рынок кроссовер Sorento четвертого поколения, а до конца года россиянам станет доступен полноразмерный рамный внедорожник Mohave.
Letnews.ru 03:11
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 21 мая в 12:40
Общество
В Омской области выявили 87 новых случаев коронавируса
Как сообщили в Минздраве региона, за сутки в Омской области коронавирус выявили у 87 человек.
RuNews24.ru 03:13
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14