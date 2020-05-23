Экономика
Lenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
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Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России
Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.
РБК 05:37
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2
За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно.
REGNUM 05:02
Космос
21 мая отмечают Международный день космоса
21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов 21 мая в 02:02
Общество
Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей
Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:13
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 23 мая 2020, 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7.
REGNUM 06:03
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Общество
В Свердловской области еще 2 человека умерли от коронавируса
В Свердловской области умерли еще два человека с коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан 06:05
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
Общество
Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока
Москва, 23 мая 2020, 12:35 — REGNUM Платная трасса Москва — Казань может быть построена на четыре года раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.
REGNUM 05:35
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Общество
В Москве умер «аллигатор Гитлера»
Вести.Ru 06:16
Путешествия
Россияне решили избегать путешествий за границу
Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.
Lenta.ru 06:25
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru вчера в 03:03
Здоровье
Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 8
Всего же, по состоянию на утро 23 мая, в Кировской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Кирове - 23.
В городе Кирове 05:59
Футбол
«Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст
Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.
REGNUM 06:12
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Путин поручил обновить схему объектов электроэнергетики России
Актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики поручил президент России Владимир Путин, 22 мая поручение опубликовала пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна 05:51
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02