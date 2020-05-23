С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.

с чего всё началось

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 496

Политика В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.

Политика США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США. 37

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 64

Общество Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина. 1

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 23 мая 2020, 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7. 156

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 127

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 965

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Общество Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным. 4

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 437

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 56

Путешествия Россияне решили избегать путешествий за границу Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.

Единоборства Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар. 1

Здоровье Число жертв коронавируса в Кировской области выросло до 8 Всего же, по состоянию на утро 23 мая, в Кировской области зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Кирове - 23. 3

Футбол «Барселона» назвала шестерых футболистов, которых точно не продаст Барселона, Испания, 23 мая 2020, 13:12 — REGNUM «Барселона» назвала футболистов, которых точно не продаст в летнее трансферное окно.

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 617

Космос SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте. 54