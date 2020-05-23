Экономика
Lenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
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Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Авто
Выпуск легковых машин в апреле в России упал на 79,2%
За период с начала года объёмы производства составили 353 тыс. экземпляров, что на 33,5% меньше.
Tvoe-avto.com вчера в 04:15
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Происшествия
В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2
За сутки, по состоянию на 23 мая, умерли четыре носителя коронавируса. В одном случае SARS-CoV-2 выявлен у 59-летнего пациента посмертно.
REGNUM 05:02
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
Футбол
Семин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежью
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выказывание гендиректора клуба Василия Кикнадзе о слабой работе с молодежью.
Vprognoze.ru 04:25
Экономика
Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту
На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
Nord-News вчера в 10:27
Культура
Познер высказался о скандальном выпуске «Бесогона» Михалкова
Знаменитый российский журналист Владимир Познер прокомментировал скандальный выпуск программы «Бесогон» режиссера Никиты Михалкова.
Что происходит 04:14
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Здоровье
Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови
ФедералПресс 01:35
Армия и оружие
Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном
Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ.
REGNUM 03:50
Происшествия
В Пакистане на месте крушения Airbus A320 найден живой ребенок
На месте крушения Airbus A320 в Пакистане нашли живого ребенка. Его семья, очевидно, проживала в одном из домов, на которые упал самолет.
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Футбол
Шесть игроков «Барселоны» получили неприкосновенный статус
Шесть игроков "Барселоны" получили неприкосновенный статус.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Российский клуб интересуется защитником из Серии А
Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН 21 мая в 17:32
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16, в сезоне-2019/20, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:26
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00