Общество
Lenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
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Происшествия
Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе
Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотников
Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
Общество
Спецбортом из Еревана в Воронеж прилетели жители 15 регионов России
Спецборт авиакомпании «Армения» в субботу, 23 мая, доставил в Воронеж 109 россиян, которые живут в 15 регионах страны.
Вести Воронеж 07:44
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com 04:16
Здоровье
Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: ослаблять ограничения пока рано
Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 мая 2020 года - накануне, 22 мая, в Липецке состоялось заседание городского оперативного штаба в формате онлайн.
КП - Липецк вчера в 18:00
Политика
Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
Южнокорейский автогигант Kia намеревается воспользоваться тем, что охваченное пандемией население страны все меньше желает пользоваться общественным транспортом.
Pnzdrive 01:55
Космос
Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС
News.ru вчера в 21:17
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Взгляд.ру 21 мая в 12:26
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
Общество
Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Интерфакс 14:16
Футбол
Кокорин сфотографировался на фоне Rolls Royce
Soccer.ru 11:08
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Здоровье
Высокую смертность показало экспериментальное лечение коронавируса
К более высокой смертности и проблемам с сердцем у пациентов привело применение гидроксихлорохина при лечении коронавируса, пишет газета Hindustan Times.
Live24 06:41
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Футбол
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» на своем поле
«Бавария» обыграла франкфутский «Айнтрахт» с крупным счетом 5:2. Мюнхенская команда укрепила позицию на первом месте Бундеслиги Игра обещала быть интересной, последний раз ничья между этими командами была в 2015 году.
Спорт день за днем 14:29
Армия и оружие
США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Территория новостей 12:34
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Шоу-бизнес
Звезда Netflix скончалась в 22 года
РЕН ТВ 13:22
Здоровье
Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России
«Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.
Lenta.ru 13:55