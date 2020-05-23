С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.

с чего всё началось

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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