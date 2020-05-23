Общество

Lenta.ruLenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМвчера в 19:03

Подробнее о событии

Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

РИА Новости06:33

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБК05:23

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03

Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ru04:51
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Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

РБК 08:55
1,8K
Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
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Армия и оружие

США испытали лазерное оружие против беспилотников

Американские военные неоднократно испытывали лазерное оружие, однако это первый раз, когда установку опробовали против беспилотника в море.
РИА Новости 13:41
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Происшествия

Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Lenta.ru 08:29
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
1,9K
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
4
Общество

Спецбортом из Еревана в Воронеж прилетели жители 15 регионов России

Спецборт авиакомпании «Армения» в субботу, 23 мая, доставил в Воронеж 109 россиян, которые живут в 15 регионах страны.
Вести Воронеж 07:44
16
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин

В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com 04:16
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Здоровье

Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: ослаблять ограничения пока рано

Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 мая 2020 года - накануне, 22 мая, в Липецке состоялось заседание городского оперативного штаба в формате онлайн.
КП - Липецк вчера в 18:00
6
Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия вчера в 13:11
25
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
508
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
2,1K
Авто

Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей

Южнокорейский автогигант Kia намеревается воспользоваться тем, что охваченное пандемией население страны все меньше желает пользоваться общественным транспортом.
Pnzdrive 01:55
6
Космос

Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС

News.ru вчера в 21:17
3
Общество

Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру

Взгляд.ру 21 мая в 12:26
3K
Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
192
Общество

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Интерфакс 14:16
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Футбол

Кокорин сфотографировался на фоне Rolls Royce

Soccer.ru 11:08
Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
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Здоровье

Высокую смертность показало экспериментальное лечение коронавируса

К более высокой смертности и проблемам с сердцем у пациентов привело применение гидроксихлорохина при лечении коронавируса, пишет газета Hindustan Times.
Live24 06:41
Общество

Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
35
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
1
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
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Футбол

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» на своем поле

«Бавария» обыграла франкфутский «Айнтрахт» с крупным счетом 5:2. Мюнхенская команда укрепила позицию на первом месте Бундеслиги Игра обещала быть интересной, последний раз ничья между этими командами была в 2015 году.
Спорт день за днем 14:29
Армия и оружие

США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке

Территория новостей 12:34
3
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
20
Шоу-бизнес

Звезда Netflix скончалась в 22 года

РЕН ТВ 13:22
Здоровье

Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

«Значит пациентов с симптомами на данный момент — около 70 тысяч», — подсчитал Мясников.
Lenta.ru 13:55
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