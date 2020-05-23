Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМвчера в 19:03

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Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

РИА Новости06:33

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБК05:23

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ru04:51

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03
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Происшествия

Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
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Здоровье

Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса

Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
1,3K
Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня

Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня.
REGNUM 09:02
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь

Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
Peterburg2.ru 07:27
43
Происшествия

Появилось предполагаемое видео крушения Airbus в Карачи

Опубликованы кадры, запечатлевшие, как утверждает автор видео, момент крушения авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося в Карачи в пятницу, 22 мая.
Вести.Ru вчера в 08:40
Футбол

Деспотович покинул расположение «Оренбурга»

Нападающий Джордже Деспотович покинул расположение "Оренбурга" и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 06:53
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
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Происшествия

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
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Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
35
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
2,2K
Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
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Футбол

Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»

Эрнандес, который перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 миллионов евро, пока не может закрепиться в основном составе мюнхенцев.
Metaratings 06:39
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
1,5K
Политика

Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Культура

Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети

Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
6
Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
45
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
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Здоровье

В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса

Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
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Здоровье

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
22
Общество

Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева

Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
93
Общество

В Петербурге прием пациентов с COVID-19 начали в больнице им. Кащенко

В отделение планируют госпитализировать пациентов с психическими расстройствами с подтвержденным COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме.
РБК 08:03
25
Общество

Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет.
ТАСС вчера в 11:44
Политика

В «Слуге народа» потребовали объяснить поездку Яценюка в Черновицкую область

Депутаты из фракции «Слуга народа» направили обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием объяснить поездку и выступление экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкой области.
Украина.ру 07:32
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
25
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