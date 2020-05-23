Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМвчера в 19:03

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Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолец00:08

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБК05:23

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ru04:51

Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

РИА Новости06:33

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ruвчера в 23:52

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ruвчера в 22:20

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМвчера в 19:03
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Общество

Голикова предупредила о росте смертности россиян от коронавируса в мае

Смертность от последствий новой коронавирусной инфекции вырастет в мае.
FlashNord вчера в 08:01
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
2,4K
Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
1,3K
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% россиян, сдавших тесты

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тысяч человек.
Телеканал 360° вчера в 05:03
107
Общество

Рестораторы попросили разрешения открыть летние веранды

Открыты все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, расстояние между столами — 1 метр.
Forbes 07:08
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
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Армия и оружие

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

ТАСС вчера в 05:08
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv вчера в 07:46
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Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей

Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице.
РИА Новости 08:48
126
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
304
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
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Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 11:05
1,3K
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
454
Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
733
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
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Здоровье

В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Футбол

Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»

Эрнандес, который перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 миллионов евро, пока не может закрепиться в основном составе мюнхенцев.
Metaratings 06:39
Шоу-бизнес

56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода

56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию.
Экспресс газета 01:03
4
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
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Единоборства

Владимир Кличко помогает Холифилду готовиться к возвращению на ринг

RT на русском 05:52
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
1,1K
Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о трагедии

Аргументы и Факты 05:24
4
Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
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Шоу-бизнес

Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы

Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.
7Дней.ру 05:35
Экономика

Полпредам президента РФ поручено повысить платежную дисциплину потребителей

Москва, 23 мая 2020, 11:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электроэнергии, газа и тепла, сообщили в пресс-службе Кремля.
REGNUM 04:39
2
Наука

Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами

Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
15
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
1,5K
Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
714
Общество

Представлена география новых заражений в Пензенской области

В пензенском оперштабе представлена обновленная информация о географии распространения коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор 07:54
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