Экономика
Lenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
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Общество
Голикова предупредила о росте смертности россиян от коронавируса в мае
Смертность от последствий новой коронавирусной инфекции вырастет в мае.
FlashNord вчера в 08:01
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% россиян, сдавших тесты
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тысяч человек.
Телеканал 360° вчера в 05:03
Общество
Рестораторы попросили разрешения открыть летние веранды
Открыты все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, расстояние между столами — 1 метр.
Forbes 07:08
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Армия и оружие
Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство
ТАСС вчера в 05:08
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал
Piter.tv вчера в 07:46
Происшествия
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице.
РИА Новости 08:48
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей
Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 11:05
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Здоровье
В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Футбол
Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»
Эрнандес, который перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 миллионов евро, пока не может закрепиться в основном составе мюнхенцев.
Metaratings 06:39
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию.
Экспресс газета 01:03
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о трагедии
Аргументы и Факты 05:24
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Шоу-бизнес
Потап показал нежное фото с Каменских в годовщину свадьбы
Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.
7Дней.ру 05:35
Экономика
Полпредам президента РФ поручено повысить платежную дисциплину потребителей
Москва, 23 мая 2020, 11:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей электроэнергии, газа и тепла, сообщили в пресс-службе Кремля.
REGNUM 04:39
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Представлена география новых заражений в Пензенской области
В пензенском оперштабе представлена обновленная информация о географии распространения коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор 07:54