Общество
Lenta.ruПредсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Происшествия
Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве
Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:15
Единоборства
Гэтжи считает, что Хабиб проиграл бой Тибау в 2012 году
Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году.
Газета.Ru 06:40
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru 21 мая в 08:34
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от ограничений Евросоюза
Ранее иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении правил так называемой газовой директивы на проект «Северный поток-2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Кавказ Пост 21 мая в 01:33
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Общество
Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
Российская газета 06:36
Общество
В ХМАО ужесточили правила въезда для граждан из трех регионов России
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ужесточили требования к въезду в регион граждан из республик Башкортостан, Дагестан и Саха (Якутия).
ТАСС вчера в 13:03
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Политика
В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
Территория новостей вчера в 04:53
Здоровье
Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:17
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
ПНС, подконтрольное Файезу Сарраджу, пытается отвлечь мировую общественность от факта турецкого вмешательства.
Русская Планета 06:40
Здоровье
За сутки 2 человека умерли от коронавируса в Свердловской области
На 23 мая в Свердловской области у 3614 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:48
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 13:09
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости 05:30
Технологии
Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10
Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Армия и оружие
NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров»
The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах.
Российская газета 04:19
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51