С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.

с чего всё началось

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Общество Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 56

Происшествия Источник сообщает о захвате заложников в банке в Москве Неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. 253

Единоборства Гэтжи считает, что Хабиб проиграл бой Тибау в 2012 году Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году. 3

Общество Президент России назвал дату проведения ЕГЭ Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня. 2,1K

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 694

Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от ограничений Евросоюза Ранее иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении правил так называемой газовой директивы на проект «Северный поток-2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза. 1,2K

Общество Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 56

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 562

Политика В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу. 1,3K

Армия и оружие Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов. 32

Здоровье Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19. 15

Культура Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон". 247

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 446

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 674

Общество Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.

Армия и оружие NI прокомментировал возрождение российских «морских монстров» The National Interest отмечает, что Россия планирует построить новый экраноплан "Чайка-2", который будет использоваться для высокоскоростной транспортировки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах. 6

Политика Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США. 6

Общество Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 34