Общество
Моя Москва.онлайнПредсказано снижение пенсионного возраста в России
По информации эксперта, сокращение пенсионного возраста окажется вынужденной мерой. Фарида Мирзабалаева отметила, что это связано с тем, что в условиях роста безработицы рабочие места необходимо освободить для молодежи, которая «не заработала на пособия в отличие от предпенсионеров».
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Экономика
СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих
По данным ряда СМИ, крабодобывающую компанию «Монерон», которая как считается принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих.
Московский Комсомолец 12:03
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Футбол
Ла Лига в Испании возобновится 8 июня
8 июня в стране возобновится Ла Лига и будет проведен 28 тур чемпионата, сообщил премьер-министр Педро Санчеса.
HotGeo 10:06
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
Экспресс газета 01:03
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Гаджеты
Акция: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного
В авторизованном российском магазине компании Samsung началась акция, участники которой получат два телевизора по цене одного – второе устройство выступает в качестве подарка.
Dgl.ru вчера в 07:50
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Здоровье
В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20
Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве
Московское отделение Альфа-банка на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона.
РБК 10:44
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Происшествия
Появилось предполагаемое видео крушения Airbus в Карачи
Опубликованы кадры, запечатлевшие, как утверждает автор видео, момент крушения авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося в Карачи в пятницу, 22 мая.
Вести.Ru вчера в 08:40
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту нападения на офис партии Медведчука
Полиция Украины завела уголовное дело в связи с акцией протеста, которая прошла под стенами офиса депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Газета.Ru 12:17
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Шоу-бизнес
Жена Эмина впервые прокомментировала новость о разводе
Недавно российский и азербайджанский исполнитель, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов, более известный как Эмин, объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой.
NewInform вчера в 06:37
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58