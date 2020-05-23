С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.

с чего всё началось

По информации эксперта, сокращение пенсионного возраста окажется вынужденной мерой. Фарида Мирзабалаева отметила, что это связано с тем, что в условиях роста безработицы рабочие места необходимо освободить для молодежи, которая «не заработала на пособия в отличие от предпенсионеров».

Экономика СМИ: крабовую компанию Собчак вывели из списка системообразующих По данным ряда СМИ, крабодобывающую компанию «Монерон», которая как считается принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1K

Футбол Ла Лига в Испании возобновится 8 июня 8 июня в стране возобновится Ла Лига и будет проведен 28 тур чемпионата, сообщил премьер-министр Педро Санчеса.

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 704

Происшествия На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 132

Гаджеты Акция: Samsung предлагает купить два телевизора по цене одного В авторизованном российском магазине компании Samsung началась акция, участники которой получат два телевизора по цене одного – второе устройство выступает в качестве подарка.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 330

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 587

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 354

Происшествия Появилось предполагаемое видео крушения Airbus в Карачи Опубликованы кадры, запечатлевшие, как утверждает автор видео, момент крушения авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося в Карачи в пятницу, 22 мая. 2

Происшествия На Украине возбудили дело по факту нападения на офис партии Медведчука Полиция Украины завела уголовное дело в связи с акцией протеста, которая прошла под стенами офиса депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. 78

Общество «Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. 96

Шоу-бизнес Жена Эмина впервые прокомментировала новость о разводе Недавно российский и азербайджанский исполнитель, автор песен и предприниматель Эмин Агаларов, более известный как Эмин, объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой. 19