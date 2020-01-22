с чего всё началось

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Политика Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.

Единоборства МакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFC В первой тройке сводной таблицы (все весовые категории) изменений не произошло, возглавляет список Джон Джонс, второе место за Хабибом Нурмагомедовым, третьим остается Генри Сехудо.

Гаджеты Бюджетный iPhone 9 приготовился к запуску Apple готовится начать массовое производство недорогого iPhone SE 2 – многие называют его девятым iPhone – в феврале.

Политика Еще один украинский министр остался недоволен уровнем зарплаты Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения, согласно которым его зарплата составляет 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей).

Политика Путин назвал сбалансированным состав нового правительства Эксперты гадали, кто останется, а кто придет вплоть до восьми часов вечера вторника, пока в здание правительства не приехал президент, а его новый состав не стал теперь уже официально известен.

Политика Moody’s оценило изменения в правительстве России В агентстве отмечают, что «резкая» смена правительства создаёт «некоторую неопределённость» относительно возможного социально-экономического курса, однако заявления, сделанные президентом России Владимиром Путиным и новым премьером Михаилом Мишустиным, позволяют рассчитывать на продолжение политики предыдущего кабмина.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Общество Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Здоровье Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.Так, стоит ограничить потребление или полностью отказаться от готовых блюд, белой муки, соли, сахара, твёрдых и насыщенных жиров, которые содержатся в чипсах, картофеле фри и других жареных продуктов, красного мяса и колбас.

Происшествия Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда Суд в Красноярске арестовал на один месяц главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда Железнодорожного района Красноярска.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Общество Известным российским комиком заинтересовалась полиция Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.

Политика Путин предложил Чайке должность полпреда в СКФО Глава государства поблагодарил Юрия Чайку за многолетнюю работу и предложил ему занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Политика Объявлен новый состав правительства РФ Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.

Политика Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата кабинета министров.