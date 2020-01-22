Политика

Lenta.ruLenta.ruПредсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире
 Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.
Царьградвчера в 22:51

Подробнее о событии

Эксперт предсказал последствия замены Белоруссией российской нефти

Московский Комсомолец02:15

Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Lenta.ruвчера в 21:08

Минск хоть год продержится? Рожанковский озвучил сценарий с поставкой нефти из России

Царьградвчера в 23:14

Эксперт рассказал о последствиях замены Белоруссией нефти из России

Известиявчера в 23:06

Белоруссия без российской нефти не продержится и года – эксперт

REGNUMвчера в 22:31

Названы последствия замены Белоруссией российской нефти

Рамблер02:08

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

РИА Новостивчера в 20:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
РБК 02:26
Космос

SpaceX планирует вывести 60 интернет-спутников на орбиту 24 января

REGNUM 00:36
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Политика

Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора

20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.
Известия 02:56
Фигурное катание

В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию

В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Pravda.Ru 01:55
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Политика

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Известия 03:00
Общество

Материнский капитал поможет построиться на садовом участке

Средства материнского капитала могут разрешить использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.
Парламентская газета вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Общество

Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.
РИА Новости 02:03
Общество

Cуд запретил в России приложение магазина iHerb

Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Ведомости вчера в 07:37
Общество

Известным российским комиком заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Lenta.ru 02:19
Политика

США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям

США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Политика Сегодня вчера в 21:13
Политика

Министром экономического развития России назначен Максим Решетников

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
REGNUM вчера в 12:30
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском вчера в 15:52
Общество

Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей

Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Российская газета 00:57
Технологии

Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников

Военное дело 01:28
Авто

Кто виноват, если машины притерлись зеркалами

Член Ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев рассказал, кто виноват в такой ситуации и как действовать дальше.
Российская газета 03:00
Происшествия

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Общество

Депутат напомнил заммэра Саратова о незаконных ларьках и доме «Элвиса»

Об итогах работы комитета правового обеспечения доложил заммэра Максим Леонов.
Взгляд-инфо 02:29
Кино

Россияне в майские праздники могут остаться без голливудского кино

В грядущие майские праздники россияне могут на две недели остаться без зарубежных премьер в кинотеатрах, сообщают «Ведомости».
Sostav.ru 01:45
Шоу-бизнес

В СМИ сообщили об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого канала

ФедералПресс 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное