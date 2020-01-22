Политика
Lenta.ruПредсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти
Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию.
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с чего всё началось
Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в эфире Sputnik Латвия высказал своё мнение о нефтегазовых спорах между Россией и Белоруссией.Царьградвчера в 22:51
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Политика
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
Культура
Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Мишустин провел назначения в аппарате правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Политика
Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе
Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Политика
Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора
20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.
Фигурное катание
В Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В среду, 22 января, в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Общество
Материнский капитал поможет построиться на садовом участке
Средства материнского капитала могут разрешить использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Общество
Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин
Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Общество
Известным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Политика
США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям
США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Политика
Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Спорт
Матыцин назначен новым министром спорта России
Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Общество
Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей
Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Технологии
Россия разработает РЛС для обнаружения малых беспилотников
Авто
Кто виноват, если машины притерлись зеркалами
Член Ассоциации юристов России, заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов "ОСА" Алексей Румянцев рассказал, кто виноват в такой ситуации и как действовать дальше.
Происшествия
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
Депутат напомнил заммэра Саратова о незаконных ларьках и доме «Элвиса»
Об итогах работы комитета правового обеспечения доложил заммэра Максим Леонов.
Кино
Россияне в майские праздники могут остаться без голливудского кино
В грядущие майские праздники россияне могут на две недели остаться без зарубежных премьер в кинотеатрах, сообщают «Ведомости».
Шоу-бизнес