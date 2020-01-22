с чего всё началось

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию.

Политика Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России» Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.

Культура Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Общество Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.

Происшествия Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.

Политика Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора 20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Политика Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.

Общество Материнский капитал поможет построиться на садовом участке Средства материнского капитала могут разрешить использовать для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке.

Общество Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.

Общество Cуд запретил в России приложение магазина iHerb Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).

Общество Известным российским комиком заинтересовалась полиция Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.

Общество Россиян предупредили о появлении «зимних» клещей Слишком теплая зима в центре европейской территории России пробудила раньше времени клещей, сообщила в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.