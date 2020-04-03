Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства. По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей.
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Минфин раскрыл первые потери от падения цен на нефть

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Минфин объявил, что в апреле продаст валюту из фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита

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Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

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Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

Вести.Ru05:26
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До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент.
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Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
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Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Уралинформбюро 04:00
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

В правительстве Новосибирской области подготовят план первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики региона.
Российская газета 04:38
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
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Bloomberg: Россия перепишет бюджет под $20 за баррель нефти

Правительство России готовит поправки к бюджету на этот год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом

После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
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В Волгоградской области выписали первую пациентку с коронавирусом

Стала известна обстановка с коронавирусом в Волгоградской области на 3 апреля.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
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Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
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Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку

Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
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ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
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Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
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В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
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У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус

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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

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Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

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