Экономика
Lenta.ruПредсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть
Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства. По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 20 апреля
Сегодня, 3 апреля, на брифинге по итогам оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области коронавируса заместитель губернатора Павел Креков заявил, что на Среднем Урале ограничительные меры продлили до 20 апреля.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Политика
Путин поручил поэтапно вывести на дороги беспилотные авто
До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах
Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Экономика
В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики
В правительстве Новосибирской области подготовят план первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики региона.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Экономика
Bloomberg: Россия перепишет бюджет под $20 за баррель нефти
Правительство России готовит поправки к бюджету на этот год, ориентируясь теперь на то, что баррель нефти будет стоить $20, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова закрывает бизнес после заявления о разводе с Джиганом
После развода с рэпером Оксана останется одна с четырьмя маленькими детьми. Поклонники переживают: как женщина будет содержать семью.
Здоровье
В Волгоградской области выписали первую пациентку с коронавирусом
Стала известна обстановка с коронавирусом в Волгоградской области на 3 апреля.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Общество
Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов подал в отставку
Архангельск, 2 апреля 2020, 16:36 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
Здоровье
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество