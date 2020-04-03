Экономика
Lenta.ruПредсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть
Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства. По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей.
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Шоу-бизнес
Александр Жулин в третий раз стал отцом
Общество
В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом
В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе
Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Общество
Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать
Ещё несколько футболистов выступили против предложения двух профессоров тестировать вакцину от коронавируса на представителях Африки.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Путин объяснил длительность карантина в России
Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Армия и оружие
Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию
Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Экономика
Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости
«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Кино
Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая
Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов.
Экономика
Автосервисы приготовились к массовым банкротствам
Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области продлят до 20 апреля
Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Экономика
ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
Общество
Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
Происшествия
Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля
Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Происшествия
Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии
Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
Общество
В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.