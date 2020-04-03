Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства. По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей.

Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

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