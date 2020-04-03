Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства. По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей.
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Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

Газета.Ru05:32

Минфин объявил, что в апреле продаст валюту из фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита

Эхо Москвы05:31

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

РБК05:06

Минфин будет продавать валюту в апреле на 3,5 млрд рублей в день

Российская газета05:16

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Интерфакс05:11

Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

Вести.Ru05:26

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст иностранную валюту на 77,8 млрд рублей

ТАСС05:31
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Александр Жулин в третий раз стал отцом

Sports.ru 06:42
Общество

В Москве заработала система отслеживания больных с коронавирусом

В Москве начало работать мобильное приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для тех, кто лечится от коронавируса на дому, передает ТАСС слова руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Сергея Лысенко.
Ведомости 07:48
Общество

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе

Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
REGNUM 08:16
Экономика

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
Ведомости 07:49
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 08:40
Общество

Демба Ба обвинил французских учёных в расизме и предложил бунтовать

Ещё несколько футболистов выступили против предложения двух профессоров тестировать вакцину от коронавируса на представителях Африки.
Евро-футбол.ру 08:28
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Путин объяснил длительность карантина в России

Карантинные мероприятия сроком в один месяц необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, говоря о мерах по сдерживанию распространения нового вируса.
Lenta.ru 09:20
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.
РБК 07:14
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Кино

Marvel сделала часть своих комиксов бесплатными до 4 мая

Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части архива своих комиксов.
News.ru 09:15
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области продлят до 20 апреля

Областные власти намерены ввести несколько вариантов ограничений для разных районов региона Действие режима самоизоляции в Свердловской области планируется продлить до 20 апреля.
Правда УрФО 09:25
Экономика

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 апреля вновь обнулил комиссии, которые кредитные организации уплачивают регулятору за использование Системы быстрых платежей.
ТАСС 31 марта в 17:09
Общество

Директор центра Пирогова рассказал о самочувствии главврача Коммунарки

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо.
News.ru 09:02
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Происшествия

Житель Уфы оштрафован на 15 тыс. руб. за перепарковку автомобиля

Судья судебного участка № 2 Ленинского района Уфы Анфиса Валиуллина 2 апреля вынесла первый штраф согласно новому КоАП, позволяющему штрафовать граждан за нарушение правил карантина на 15 – 40 тыс. руб. На 15 тыс. руб. оштрафован 33-летний Руслан Шарифуллин, который в ночь на 2 апреля около 1:30 вышел на улицу перепарковать машину своей знакомой.
Коммерсантъ 07:24
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Происшествия

Уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом завели в Чувашии

Чебоксары, 3 апреля 2020, 16:35 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении второго пациента с выявленным заражением коронавирусом.
REGNUM 09:35
Общество

В России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки был подтверждён 601 новый случай заражения COVID-19 в 32 регионах, в том числе в Еврейской АО и Ингушетии, где ранее о заболевших не сообщалось.
RT на русском 05:03
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
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