Экономика

Lenta.ruLenta.ruПредсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть

Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении не сайте ведомства. По подсчетам Минфина, в марте 2020 года объем недополученных средств составил 22 миллиарда рублей.
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Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

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Российская газета05:16

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Интерфакс05:11

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

РБК05:06

Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

Вести.Ru05:26
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
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RT на русском 09:32
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
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Происшествия

Наталья Мазина: «Подтверждение положительного анализа получено накануне смерти»

Подтверждение положительного анализа на коронавирус пациента, скончавшегося в Саратове, было получено накануне его смерти.
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Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Дни24 вчера в 07:38
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Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:32
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

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ЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки

Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до конца апреля.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Общество

Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу

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РЖД отменяют поезда из-за падения спроса

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Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

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Курские известия 07:44
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки

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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
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Не знают о том, что ждёт верующих кировчан, и священнослужители.
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В Ленинградской области введут локальный режим ЧС с целью отработки взаимодействия чрезвычайны служб.
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Под Мурманском частично закрыли больницу из-за коронавируса у медиков

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