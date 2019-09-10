Прогноз с предупреждением Оценки рисков высвобождения большого числа работников из-за цифровизации делают и за рубежом, рассказал "Известиям" директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.

с чего всё началось

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. Автоматизации оказались подвергнуты 20,1 миллиона человек, при этом речь идет только об официально трудоустроенных работниках.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Космос Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.

Авто Iveco хочет расширить производство в России Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.

Теннис Медведев проиграл Надалю в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.

Футбол Сборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020 Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.

Политика Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах 4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на $2 млрд Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Шоу-бизнес Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».

Культура Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии «Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Политика Хаджимба выигрывает выборы главы Абхазии Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба выигрывает выборы главы государства, сообщил РИА «Новости» глава ЦИК республики Тамаз Гогия.

Общество Минтруд ограничил число инвалидов с правом на бесплатную парковку Минтруд предложил распространить право бесплатной парковки, предусмотренное федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на граждан с инвалидностью третьей группы, у которых ограничены способности к передвижению.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.