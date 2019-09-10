Общество

Lenta.ruLenta.ruПредсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. Автоматизации оказались подвергнуты 20,1 миллиона человек, при этом речь идет только об официально трудоустроенных работниках.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Кибераврал: роботы могут отобрать у россиян половину рабочих мест

Прогноз с предупреждением Оценки рисков высвобождения большого числа работников из-за цифровизации делают и за рубежом, рассказал "Известиям" директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов.
Известия17:01

Подробнее о событии

Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»

Известия18:16

«Известия»: роботы могут вытеснить с рабочих мест почти половину россиян к 2030 году

ТАСС18:39

Роботы могут лишить работы свыше 20 млн россиян

РЕН ТВ18:47

Ученые рассказали, как роботы лишат работы почти половину россиян

РИА Новости21:16

Эксперты назвали число попадающих под риск замены роботами россиян

РБК20:55

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

Lenta.ru20:17

Эксперты выяснили, сколько россиян потеряет работу с приходом роботов

Газета.Ru19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие

Сирийский автозавод под Дамаском вернулся к работе после войны

iReactor 13:01
Армия и оружие

КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

РИА Новости 18:43
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Авто

Iveco хочет расширить производство в России

Итальянский автоконцерн Iveco планирует расширить производство грузовиков разных категорий в России и вдвое увеличить продажи в нашей стране в течение 5 лет.
Автоновости дня 03:10
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Футбол

Сборная Бельгии разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020

Соперники сборной России по группе Бельгия и Шотландия завершили поединок со счетом 4:0. Сильнее оказались бельгийцы.
РЕН ТВ 16:56
Политика

Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах

4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Единоборства

Порье: побежден, но со мной не покончено

Газета.Ru 16:00
Гаджеты

Huawei рекламирует возможности линейки Huawei Mate 30

iXBT.com 00:00
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на $2 млрд

Россия и Алжир подписали контракты которые предусматривают закупку истребителей Су-30МКИ(А) и МиГ-29М/М2.
Накануне.Ru 21:08
Общество

Львы будут полны идей, а Скорпионы могут впасть в депрессию

ЛЕВ Львы станут настоящими генераторами идей.
Свойкировский.рф 09:30
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

На выборах в Хабаровском крае победила ЛДПР

Российская газета 04:30
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Шоу-бизнес

Нонна Гришаева показала Лизу Арзамасову с огромным беременным животом

Недавно поклонники увидели снимок, где Лиза Арзамасова стоит с большим беременным животом, рядом с ней Нонна Гришаева, которая играла роль ее матери в ситкоме «Папины дочки».
OAnews 18:11
Культура

Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище

Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Авто

Тюнер Posaidon увеличил мощность Mercedes-AMG GT R

SpeedMe 03:15
Происшествия

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru 10:43
Политика

Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Политика

КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии

«Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.
Евразия Daily 12:02
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Политика

Хаджимба выигрывает выборы главы Абхазии

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба выигрывает выборы главы государства, сообщил РИА «Новости» глава ЦИК республики Тамаз Гогия.
Политика Сегодня вчера в 23:12
Общество

Минтруд ограничил число инвалидов с правом на бесплатную парковку

Минтруд предложил распространить право бесплатной парковки, предусмотренное федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на граждан с инвалидностью третьей группы, у которых ограничены способности к передвижению.
РБК 09:07
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Экономика

ЦБ заложил сохранение санкций в базовом сценарии на следующие три года

Центробанк России исходит из сохранения западных санкций в отношении РФ в базовом сценарии на 2020–2022 годы.
Газета.Ru 15:59
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru 13:25
Футбол

Россия обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 благодаря голу Фернандеса

Газета.Ru 17:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное