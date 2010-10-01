Перспективы на ближайшее будущее обрисовал американский экономист Нуриэль Рубини, которого процитировало издание Financial Times. Именно он предсказал глобальный экономический кризис 2008 года. Теперь специалист указал на распространенные в связи с коронавирусом заблуждения.

Предсказатель кризиса 2008 года заявил, что коронавирус недооценили

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