Общество
Телеканал 360°Предсказатель кризиса 2008 года заявил, что коронавирус недооценили
Перспективы на ближайшее будущее обрисовал американский экономист Нуриэль Рубини, которого процитировало издание Financial Times. Именно он предсказал глобальный экономический кризис 2008 года. Теперь специалист указал на распространенные в связи с коронавирусом заблуждения.
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Политика
Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях
Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Космос
Астрономы нашли в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету
Агентство отмечает, что данную планету астрономы обнаружили в 2015 году на орбите красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли.
Политика
Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника
Президент России Владимир Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности.
Здоровье
В Германии объявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Теннис
«Теннис, прощай»: Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова, победительница всех турниров Большого Шлема (5 побед в общей сложности) и экс-первая ракетка мира, объявила о завершении карьеры.
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Космос
NASA назвала дату следующего запуска грузового корабля Dragon к МКС
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Стало известно рабочее название предстоящего фильма о Человеке-пауке. Его раскрыл портал ComicBook 26 февраля.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Общество
В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси
Мошенники часто предлагают перевести деньги через банкомат, и «такси от банка» — одна из разновидностей этой схемы, отметили там.
Политика
В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить
Генеральному секретарю США Майку Помпео следует прекратить учить жить Россию и спекулировать российским статусом Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Музыка
Назван российский участник «Евровидения-2020»
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек
Число жертв заражения коронавирусом в Италии возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Шоу-бизнес
Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки вооружения у России
Собеседник агентства ТАСС из Госдепартамента Соединенных Штатов рассказал, что Сербия предупреждена о возможном наложении рестрикций, если продолжит закупать у России вооружение.
Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным приложением в мире
В январе 2020-го года произошли серьезные перемены в мировом рейтинге самого популярного мобильного софта.
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Общество
Собянин обосновал проверки китайцев в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин обосновал проверки китайцев в московском транспорте профилактикой коронавируса.