Экономика
Российская газетаПредсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Мир стоит на пороге нового финансового кризиса, причем он может оказаться значительно хуже, чем предыдущий. Об этом заявил экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
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Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Национальная служба новостейвчера в 10:38
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Происшествия
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые
Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Армия и оружие
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке
Армия и оружие
Российские субмарины станут невидимыми для противника
Новые системы позволят российским ракетоносцам вести скрытую работу В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
Политика
Госдума утвердила поправки в Конституцию во втором чтении
Во втором чтении Государственная дума одобрила президентский законопроект о поправке в Конституцию, сообщает РИА Новости.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Футбол
Кокорин назвал свое дело заказным. Его предлагали замять за 5 млн евро
Общество
В России материнский капитал начнут оформлять автоматически
Пресс-служба Министерства труда РФ проинформировала о том, что с 15 апреля материнский капитал в стране начнут оформлять автоматически.
Политика
США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Игры
Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
Здоровье
Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ
10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Футбол
В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
Авто
В России начался выпуск Mitsubishi Outlander 2020 модельного года
Энергетика
Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
По состоянию на 04.48 мск, майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Гаджеты
В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов
Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
Общество
«Выжигает куски кожи»: 9 популярных процедур красоты, которые ни за что не станут делать себе мастера
Эксперты из разных сфер ухода за собой и руководители салонов красоты честно признались, что из разрекламированных услуг ни за что не стали бы пробовать на себе и на чем можно сэкономить.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины
Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.