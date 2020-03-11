с чего всё началось

Мир стоит на пороге нового финансового кризиса, причем он может оказаться значительно хуже, чем предыдущий. Об этом заявил экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Общество Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора Голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за болей в груди через несколько часов после того, как он получил 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, передает CNN со ссылкой на его представителя Иуду Энгельмайера.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Армия и оружие Российские субмарины станут невидимыми для противника Новые системы позволят российским ракетоносцам вести скрытую работу В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Общество В России материнский капитал начнут оформлять автоматически Пресс-служба Министерства труда РФ проинформировала о том, что с 15 апреля материнский капитал в стране начнут оформлять автоматически.

Экономика Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".

Здоровье Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ 10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.

Общество Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

Футбол В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".