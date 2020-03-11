Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПредсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает СМИ, Коломбо удалось предсказать финансовый кризис 2008 года.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent
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Российская газетавчера в 17:41

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Предсказавший финансовый кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз

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Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

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Миру и России вновь предрекли скорый кризис

Московский Комсомолецвчера в 13:27

Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

Взгляд.рувчера в 10:57

Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

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Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

РИА Новостивчера в 18:52

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Ruposters.ruвчера в 10:01
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Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Авто

Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили

Тарантас Ньюс вчера в 17:49
Политика

Путин отверг предложение Терешковой по обнулению президентских сроков

Президент России Владимир Путин высказался против предложения Валентины Терешковой по обнулению президентских сроков.
ПолитРоссия 10 марта в 08:34
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС вчера в 01:29
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Футбол

УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов из-за коронавируса

УЕФА может приостановить все матчи Лиги чемпионов на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Хавьера Маталланаса.
Чемпионат вчера в 20:15
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Ведомости вчера в 12:56
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 2:3

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости вчера в 15:11
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

«Яндекс» сформировал совет Фонда общественных интересов

В совет Фонда общественных интересов компании «Яндекс» вошли 11 человек, его возглавила руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, передает ТАСС со ссылкой на источник.
РБК 01:39
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости вчера в 17:32
Гаджеты

Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6

Территория новостей 00:05
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Общество

Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
РИА Новости 01:20
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском вчера в 16:57
Технологии

Google Play Store получил поддержку тёмного режима

За последнее время Google добавила поддержку тёмного режима многим своим приложениям.
3DNews вчера в 21:43
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM вчера в 09:53
Футбол

Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.
Sports.ru вчера в 22:54
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Сотрудники липецкого ГУ МЧС обвиняются в получении взяток

По предварительной версии следствия, должностные лица работающие в Главном Управлении Липецкого МЧС, на которых были возложены организационно-распорядительные функции, в период с июля по сентябрь прошлого года получили от ряда сотрудников взятки, взамен гарантировав им покровительство по службе.
Kursk.com вчера в 15:58
Здоровье

Власти Украины пояснили, почему в стране всего один больной коронавирусом

Чиновник пояснил, что на Украине официально всего один заболевший потому, что коронавирус достаточно медленно распространяется на восток Европы.
REGNUM вчера в 07:21
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
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