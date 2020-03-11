с чего всё началось

Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает СМИ, Коломбо удалось предсказать финансовый кризис 2008 года.

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

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