Экономика
РИА НовостиПредсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе
Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent. Как утверждает СМИ, Коломбо удалось предсказать финансовый кризис 2008 года.
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с чего всё началось
"Один из крупнейших - китайский кредитный пузырь, разросшийся на финансировании инфраструктурных проектов", - приводит слова экономиста The Independent.Российская газетавчера в 17:41
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Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу
Национальная служба новостейвчера в 10:38
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:58, Ашберн
Происшествия
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
Баскетбол
НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Здоровье
Коронавирус: Украина ввела карантин по всей стране
Кабмин Украины распорядился ввести карантин по всей Украине из-за распространения китайского коронавируса.
Космос
На экзопланете в созвездии Рыб идут металлические дожди
Названный объект расположен в созвездии Рыб на расстоянии приблизительно 640 световых лет от нас.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
Общество
«Пьяный рыбак» Сергей Кузнецов из Озерска похудел на 105 килограммов
Начав заниматься, за первый год Кузнецов похудел до 150 килограммов, а за второй — до 97.
Хоккей
«Авангарду» не удалось закрепить прошлогодний успех в плей-офф
Серия игр «Авангарда» и «Салавата Юлаева» завершилась поражением омичей со счетом 2:4. Шестой матч оказался последним в этом сезоне для «ястребов».
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
Стюардесса поделилась советом на случай авиакатастрофы
Стюардесса рассказала, какую вещь всегда нужно делать при посадке в самолет, чтобы увеличить свои шансы на спасение во время аварийной ситуации.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Общество
На Брянщине из-за коронавируса сократится число массовых мероприятий
Сегодня, 11 марта, власти Брянской области получили рекомендацию сократить число массовых мероприятий.
Общество
ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции
Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".
Кино
Дочь Миллы Йовович сыграет Венди в ремейке «Питера Пэна»
Согласно источнику, Питера исполнит Александр Молони, тогда как на роль Венди была утверждена 12-летняя дебютантка Эвер Андерсон, которая является дочерью Миллы Йовович и Пола У.С. Андерсона.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Гаджеты
Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Политика
Путин отверг предложение Терешковой по обнулению президентских сроков
Президент России Владимир Путин высказался против предложения Валентины Терешковой по обнулению президентских сроков.