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Газета.Ru
Газета.Ru

Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный благодаря своим безошибочным прогнозам результатов выборов, предсказал победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.В источнике
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RT на русском

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по предстоящим выборам в США

RT на русскомвчера в 11:58
РБК

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по новым выборам

РБКвчера в 06:18
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ruвчера в 22:32
Российская газета

Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз

Российская газетавчера в 04:50
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.рувчера в 01:48
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новостивчера в 05:21
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известия6 августа в 21:26